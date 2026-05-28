DNA ziet geen reden voor uitstel Comptabiliteitswet 2024

Het voorstel van de regering om de invoering van de Comptabiliteitswet 2024 met enkele jaren uit te stellen, kan in De Nationale Assemblee (DNA) op weinig steun rekenen. Veel parlementariërs vinden dat de hervorming niet opnieuw vooruitgeschoven mag worden, ondanks de praktische problemen waarmee ministeries kampen.

De nieuwe wet moet zorgen voor meer transparantie, strengere controle op overheidsuitgaven en betere financiële verantwoording binnen de publieke sector. Volgens de oorspronkelijke planning zou de wet in 2027 van kracht worden.

Echter, de regering wil de uitvoering verschuiven naar 2029.

Tijdens de recente parlementaire behandeling werden meerdere voorstellen gedaan om de invoering alsnog mogelijk te maken zonder langdurig uitstel. Een van de besproken opties is het regelmatig evalueren van de uitvoering van de wet. In een aangepast voorstel van de minister van Financiën wordt voorgesteld, de voortgang iedere zes maanden te toetsen.

Niet alle assembleeleden zijn tevreden met die aanpak. Vooral vanuit de oppositie klinkt de kritiek dat er nog geen duidelijk uitvoeringsplan bestaat. NDP-parlementariër Rosellie Cotino stelde dat evaluaties weinig betekenis hebben, wanneer vooraf niet concreet wordt vastgelegd, welke doelen gehaald moeten worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

De regering wijst op structurele problemen binnen het ambtenarenapparaat. Volgens haar beschikken het ministerie van Financiën en andere betrokken instanties momenteel niet over voldoende personeel en deskundigheid om de hervormingen volledig uit te voeren. Ook het gebrek aan voorbereiding binnen bepaalde instituten, wordt als struikelblok genoemd.

Toch vinden verschillende assembleeleden dat deze tekortkomingen geen reden mogen zijn om de wet opnieuw uit te stellen. BEP-fractieleider Ronnie Asabina benadrukte dat hervormingen juist noodzakelijk zijn om het financieel beheer van de overheid te versterken. Hij pleitte ervoor om sneller expertise van buitenaf in te schakelen, zodat de implementatie van de wet, toch voortgezet kan worden.