Regering werkt aan verbetering medicatievoorziening

De regering werkt intensief aan het structureel verbeteren van de medicatievoorziening in heel Suriname. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misiekaba, benadrukt dat de beschikbaarheid van essentiële medicamenten voor alle burgers binnen afzienbare tijd merkbaar zal verbeteren.

Volgens de minister is de beschikbaarheid van medicatie een strategisch vraagstuk dat niet aan het toeval mag worden overgelaten. Medicamenten worden door de regering beschouwd als strategische goederen, vergelijkbaar met drinkwater en elektriciteit, en dienen daarom stevig onder regie van de staat te blijven.

“Medicatie is voor mij een strategisch goed, net zoals drinkwater en elektriciteit. Net zoals wij deze voorzieningen niet uit handen geven, moeten ook essentiële geneesmiddelen binnen de verantwoordelijkheid van de staat blijven”, aldus de minister.

In dat kader wees de minister op het belang van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), dat in 1983 werd opgericht met als doel essentiële geneesmiddelen – de zogenoemde klappermedicamenten – centraal in te kopen en landelijk te distribueren.

Bij het aantreden van de huidige regering werd vastgesteld dat het BGVS de afgelopen jaren aanzienlijk was uitgehold en hierdoor zowel zijn marktleiderschap als zijn prijsregulerende positie had verloren. Dit had directe gevolgen voor de landelijke beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen.

De afgelopen tien maanden heeft het ministerie, in samenwerking met het management van het BGVS, intensief gewerkt aan herstelmaatregelen. Er is nieuw management aangesteld, schulden zijn gedeeltelijk afgelost en er zijn concrete stappen gezet om de organisatie weer operationeel en financieel gezond te maken.

De regering heeft tevens financiële middelen beschikbaar gesteld om het BGVS te ondersteunen bij het aflossen van openstaande schulden. Dankzij deze inspanningen, zal het bedrijf in staat zijn om opnieuw rechtstreeks met internationale leveranciers te onderhandelen en geneesmiddelen aan te kopen.

De minister sprak het vertrouwen uit dat de samenleving binnen enkele maanden de resultaten zal merken.

“Wij willen de gemeenschap binnenkort kunnen zeggen: de medicamenten die Surinamers nodig hebben zijn weer op voorraad, betaalbaar en landelijk toegankelijk. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als regering dragen en die wij zullen waarmaken.”

Het ministerie blijft zich inzetten voor een duurzame versterking van het gezondheidszorgsysteem, waarbij gelijke toegang tot essentiële medicatie voor iedere burger centraal staat.