Wederverkopers creëren schaarste aan gascilinders

De leiding van de Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in 2023 aangegeven wat de werkelijke kostprijs is, en de overheid heeft destijds overwogen welk subsidiemodel zij wilde toepassen, waaronder op gas. In dat kader is door de EBS gestart met een geleidelijke afbouw van de subsidie op gas, waarbij per kwartaal de prijs werd aangepast. Dit model zorgde er tevens voor dat consumenten niet in één keer met een veel hogere prijs werden geconfronteerd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) drong destijds eveneens aan op het afbouwen van diverse subsidies om de druk op de begroting te verlichten. Het tarievenstelsel wordt beheerd door de Energie Autoriteit Suriname (EAS), die op basis van technische data van de EBS de noodzakelijke kostprijsberekeningen uitvoerde voor de energievoorziening.

Reeds geruime tijd ontvangt de redactie van Dagblad De West meldingen over een schaarste aan gascilinders in verschillende delen van het land. Uit navraag bij meerdere betrouwbare bronnen blijkt dat deze situatie mogelijk verband houdt met een verwachte prijsaanpassing. Volgens ingewonnen informatie ligt de oorzaak van de tekorten niet bij de gasleverancier OGANE, die de bevoorrading van gas volgens bronnen, volledig en zonder onderbreking blijft garanderen. De beschikbaarheid van gas op nationaal niveau, zou dus niet het probleem vormen.

De signalen wijzen eerder in de richting van wederverkopers, die naar verluidt, inspelen op een aankomende prijswijziging. Door gascilinders vast te houden, zou een deel van de handel, het product later tegen een hoger tarief op de markt willen brengen, wat tijdelijk tot krapte leidt bij consumenten.

Daarnaast vernemen wij dat er een structureel probleem is met lege gasflessen. Een deel daarvan zou verdwijnen uit de lokale distributie, onder meer door smokkel richting de Franse zijde van de grens. Ook worden lege gascilinders soms opgehouden in het binnenland, waardoor de circulatie vertraagt. Dit kan in bepaalde gebieden leiden tot tijdelijke tekorten, vooral wanneer de retourstroom van lege gascilinders niet tijdig op gang komt. De combinatie van speculatieve distributie en logistieke vertragingen zorgt er volgens bronnen voor dat consumenten in verschillende districten, momenteel geconfronteerd worden met een schaarste aan gascilinders, ondanks een stabiele aanvoer van gas door de officiële leverancier.