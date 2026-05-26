Staatsschuld stijgt in negen maanden met USD 700 miljoen, bedraagt nu USD 4,8 miljard

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) luidt de noodklok over de snelle toename van de Surinaamse staatsschuld. Uit een analyse van recente cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld, blijkt dat de totale schuld per 31 maart 2026 is opgelopen tot USD 4,8 miljard (SRD 180,7 miljard). Dat betekent een stijging van ruim USD 700 miljoen (SRD 26 miljard) in slechts negen maanden.

Volgens de VES is deze toename vooral het gevolg van nieuwe leningen van multilaterale instellingen, de uitgifte van twee internationale obligaties en de omzetting van het zogeheten Value Recovery Instrument (VRI) in een harde commerciële schuld.

In oktober 2025 gaf de regering twee nieuwe obligaties uit: een lening van USD 525 miljoen met een looptijd van vijf jaar tegen een rente van 7,7 procent en een lening van USD 1,05 miljard met een looptijd van tien jaar tegen 8,5 procent rente. Daarnaast werd in februari 2026, de tienjarige obligatie verder verhoogd met USD 265 miljoen. Daarmee heeft de regering-Simons/Rusland volgens de VES, in totaal USD 1,89 miljard aan nieuwe schulden aangegaan. Van dat bedrag zou slechts USD 189 miljoen beschikbaar zijn voor vrije besteding, bedoeld voor sociale projecten binnen de begroting. De rest is voornamelijk ingezet voor schuldbeheer en het afwikkelen van bestaande verplichtingen. Bijzonder kritisch is de VES over de behandeling van het Value Recovery Instrument. Deze constructie was oorspronkelijk bedoeld als een voorwaardelijke schuld die pas zou hoeven worden afgelost zodra Suriname inkomsten uit offshore olie en gas zou ontvangen.

De regering heeft deze verplichting echter omgezet in een directe commerciële schuld en deze vervolgens in januari 2026 afgehandeld voor USD 373 miljoen.

De VES noemt het onbegrijpelijk dat voor deze afwikkeling een nieuwe lening werd aangegaan tegen een rente van 8,5 procent. Daarnaast waarschuwt de VES dat de recente herschikking weliswaar tijdelijk financiële ademruimte biedt, maar nieuwe risico’s creëert voor toekomstige regeringen. Zo moet Suriname in november 2030 een zogenoemde bullet payment van USD 1 miljard voldoen, gevolgd door nog eens USD 1,3 miljard in november 2035.

Volgens de VES dreigen deze grote aflossingsverplichtingen uit te groeien tot financiële tijdbommen, waardoor toekomstige regeringen mogelijk opnieuw grote leningen moeten aangaan of verdere herschikkingen zullen moeten doorvoeren.

De vereniging benadrukt dat structurele economische groei noodzakelijk is om de schuldquote terug te brengen. Die bedraagt momenteel circa 130 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de wettelijke norm op 60 procent ligt. Zonder substantiële inkomsten uit olie en gas, lijkt een terugkeer naar dat plafond volgens de VES, nauwelijks haalbaar.

Bron: VES Inzicht, april 2026 / Bureau voor de Staatsschuld