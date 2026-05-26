Trainingen RvC’s en RvT’s noodzakelijk voor verantwoord bestuur en toezicht

De regering is zich ervan bewust dat Raden van Commissarissen (RvC’s) en Raden van Toezicht (RvT’s) efficiënter te werk moeten gaan. Met het oog hierop, zullen er doelgerichte trainingen voor de toezichthouders worden georganiseerd. President Jennifer Simons sprak op donderdag 21 mei, RvC- en RvT-leden toe in de Congreshal, tijdens een openingssessie in aanloop naar de eerste officiële training. Het staatshoofd toonde zich content met de aanzet. Ze wees op de wens van het huidige kabinet om staatsbedrijven en staatsinstituten te versterken, beheren en controle te verbeteren. Verder benadrukte de president de veranderingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de noodzaak om hierover ingelicht te worden. Volgens president Simons verliep de benoeming van RvC- en RvT-leden niet altijd vlekkeloos. Echter benadrukte zij, dat verbetering niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, waar nodig zijn er correcties aangebracht.

President Simons waarschuwde ook de toezichthouders. Zij kunnen namelijk van hun taken ontlast worden, indien zij de trainingen niet volgen. “Wij gaan ervan uit dat de mensen die zijn afgevaardigd, de organisatie willen dienen en verder willen brengen”, sprak het staatshoofd, verder benadrukkend dat het niet uitmaakt of leden hoogopgeleid zijn of ervaring hebben. ‘’Iedereen is verplicht te participeren aan de trainingen’’, aldus de president. Volgens de president is het gekozen pad ingezet om stap voor stap economisch en politiek zaken te verbeteren. Echter weet zij dat het niet eenvoudig is. “Ik weet dat ik leiding geeft aan een overheid met weinig slagkracht en weinig uitvoeringscapaciteit. De staatsbedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de overheid, maar dan moeten ze goed geleid worden en daarvoor bent u er als controle.”

President Simons wees de toezichthouders ook op hun verantwoordelijkheid en taken. “U behoort de bestuurders te controleren en te ondersteunen, het beleid van de aandeelhouder uit te dragen en ervoor te zorgen dat zaken worden gecontroleerd en dat er op tijd verantwoording wordt afgelegd”, gaf zij mee. Indien RvC- en RvT-leden niet aan voornoemde taken voldoen, staat in het Nieuw Burgerlijk Wetboek aangegeven, dat zij aansprakelijk zullen worden gesteld. “De kosten kunnen op u verhaald worden. Het is geen grapje waarvoor u bent aangesteld”, waarschuwde het staatshoofd.