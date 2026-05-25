Nettowinst Finabank stijgt met 84 procent naar SRD 482 miljoen

De Finabank N.V. heeft over het boekjaar 2025, sterke financiële en operationele resultaten neergezet en daarmee haar positie binnen de Surinaamse bankensector verder verstevigd. Ondanks een uitdagende macro-economische omgeving wist de bank haar kredietverlening aanzienlijk uit te breiden, de winst fors te verhogen en belangrijke stappen te zetten op het gebied van digitalisering, risicobeheersing en duurzaamheid.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, presenteerde de Finabank de cijfers over het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat de kredietportefeuille groeide naar SRD 12,4 miljard, wat neerkomt op een reële stijging van 43 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Hierdoor nam het marktaandeel van de bank in kredietverlening toe van 27,9 procent naar 29,5 procent.

Ook de totale activa lieten een stevige groei zien en stegen met 38 procent naar SRD 28,5 miljard. De toevertrouwde middelen namen met 32 procent toe tot SRD 21,4 miljard. De nettowinst kwam uit op SRD 482 miljoen, een stijging van maar liefst 84 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens de bank onderstrepen deze resultaten het blijvende vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden.

Op het gebied van risicobeheersing bleef de Finabank eveneens sterk presteren. Het aandeel probleemkredieten bleef met 0,82 procent ruim onder de norm van 5 procent die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wordt gehanteerd. De solvabiliteits-ratio bedroeg 18,2 procent, terwijl de cost-income ratio verder verbeterde van 53 procent naar 43,6 procent. Deze verbetering wordt toegeschreven aan sterke omzetgroei, beheersbare kosten en verdere optimalisatie van interne processen.

Ook op digitaal vlak zette Finabank in 2025 belangrijke stappen. Zo werd gestart met de gefaseerde introductie van een vernieuwd mobile banking-platform voor retailklanten en werd verder geïnvesteerd in de digitale betalingsinfrastructuur. Daarnaast realiseerde de bank de integratie met BNets, maakte zij de acceptatie van VISA- en Mastercardbetalingen via POS-terminals mogelijk en werd het settlementproces van POS-transacties volledig geautomatiseerd. Ook werd SWIFT for Corporates geïntroduceerd. Verder behaalde Finabank belangrijke certificeringen, waaronder ISO/IEC 27001 voor informatiebeveiliging en de Top Employer-certificering. Kredietbeoordelaar CariCRIS bevestigde daarnaast opnieuw de sterke A+/A-rating van de bank. Samen met IDB Invest rondde de Finabank bovendien succesvol een leningfaciliteit van USD 15 miljoen af. Volgens de bank werd ook het ESG-raamwerk verder versterkt en zijn belangrijke mijlpalen bereikt op het gebied van energie-efficiëntie. Hiermee wil de Finabank haar inzet voor verantwoord ondernemen, innovatie en duurzame waardecreatie verder onderstrepen.

Met de introductie van de nieuwe bedrijfs- strategie voor de periode 2026-2028, richt de Finabank zich op duurzame groei, verdere digitale versnelling en versterking van de organisatie. Daarbij bereidt de bank zich voor op een toenemende vraag naar financiering binnen de Surinaamse economie, mede door de verwachte ontwikkelingen in de offshore olie- en gassector. Tegelijkertijd houdt de Finabank rekening met verhoogde volatiliteit en aanhoudende macro-economische risico’s tijdens de huidige economische transitieperiode. De bank benadrukt dat zij zich actief blijft voorbereiden op deze uitdagingen en verder bouwt aan een toekomstbestendige organisatie.