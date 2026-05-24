VOEDSELTEKORT IN HET BINNENLAND

De aanhoudende regenval in Zuid-Suriname heeft wederom de harde realiteit van de kwetsbaarheid van de voedselvoorziening in het binnenland zichtbaar gemaakt. In dorpen als Alalapadu, Sipaliwini Savanne, Coeroeni, Amotopo en Kwamalasamutu, zijn kostgronden grotendeels verloren gegaan door extreme neerslag. Wat op het eerste gezicht een seizoensgebonden weersprobleem lijkt, dreigt uit te groeien tot een ernstige voedselcrisis in de komende maanden. De schade treft een systeem dat al decennialang steunt op zelfvoorzienende landbouw. Voor veel inheemse gemeenschappen vormen kostgronden niet alleen een economische basis, maar ook de kern van het dagelijks overleven. Wanneer die productie plots wegvalt, ontstaat er geen onmiddellijke hongersnood, maar wel een vertraagd en sluipend tekort dat zich richting de komende maanden zal verdiepen.

Volgens lokale vertegenwoordigers zijn de gewassen die bedoeld waren voor de oogst in augustus, volledig verloren gegaan. Dat betekent dat gezinnen niet alleen hun huidige oogst mislopen, maar ook hun voedselbuffer voor de rest van het jaar. Hoewel er nog beperkte voorraden zijn, is het duidelijk dat die situatie niet houdbaar is. Het lenen van voedsel binnen de gemeenschap biedt hooguit tijdelijke verlichting, maar geen structurele oplossing. Wat deze situatie extra zorgwekkend maakt, is de combinatie van geografische isolatie en beperkte infrastructuur. Wanneer landbouwproductie wegvalt in het binnenland, is snelle aanvulling via aanvoerketens niet vanzelfsprekend. Daardoor ontstaat een kwetsbare afhankelijkheid van externe hulp, terwijl die hulp vaak traag en onvoldoende gecoördineerd op gang komt. De signalen uit de getroffen dorpen zijn inmiddels doorgestuurd naar de districtsautoriteiten, maar concrete en zichtbare interventies blijven vooralsnog uit. Dat gebrek aan snelle respons roept vragen op over de paraatheid van het nationaal rampen- en voedselzekerheidsbeleid voor het binnenland. Het is precies in dit soort situaties dat de kloof tussen beleid en realiteit, het scherpst zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om noodhulp; het roept ook de vraag op, waarom belanghebbenden hun kostgrondjes niet hogerop aanleggen. Dit probleem herhaalt zich elk jaar en men zou mogen verwachten dat de lessen uit het verleden inmiddels zijn geleerd. Uiteraard is onmiddellijke voedselondersteuning noodzakelijk om de komende maanden te overbruggen. Maar even belangrijk is het versterken van de veerkracht van deze gemeenschappen op lange termijn. Klimaatverandering maakt extreme neerslag en mislukte oogsten immers steeds minder uitzonderlijk. Dat betekent investeren in betere voedselopslag, alternatieve landbouwmethoden die bestand zijn tegen weersvariaties en snellere logistieke routes voor noodleveringen. Het betekent ook dat vroege waarschuwingssystemen en lokale monitoring veel sterker moeten worden ingebed in het beleid voor het binnenland. De huidige situatie is daarmee niet enkel een gevolg van regenval, maar ook van structurele kwetsbaarheid. En precies daar ligt de verantwoordelijkheid van de overheid: niet alleen reageren wanneer de oogst al verloren is, maar anticiperen op risico’s die zich steeds vaker zullen herhalen.