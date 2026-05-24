HET WIEL TELKENS OPNIEUW UITVINDEN

Steeds opnieuw duikt het debat op: brain drain in de zorg en het onderwijs. En telkens klinkt dezelfde diagnose. Medisch personeel en leerkrachten zouden onderbetaald en ondergewaardeerd zijn, zonder enig uitzicht op een betere toekomst. Het is intussen een vaste reflex geworden in beleidskringen: er wordt gesproken met ‘deskundigen’, er worden rapporten opgesteld, er worden vergaderingen belegd. Maar de uitkomst verandert nauwelijks. Overheidsfunctionarissen, ziekenhuisdirecties en beleidsmakers wijzen steevast naar braindrain als verklaring voor wachttijden, personeelstekorten en het afschalen van diensten. Maar zelden wordt de ongemakkelijke, maar essentiële vraag gesteld: is brain drain werkelijk het probleem, of is het slechts het zichtbare symptoom van een veel dieper falen in beleid en uitvoering? Want mensen vertrekken niet zonder reden. Zij vertrekken wanneer hun werk structureel wordt ondergewaardeerd, wanneer hun inzet niet in verhouding staat tot hun loon, en wanneer zekerheid over hun toekomst ontbreekt. In de zorgsector is dat al jaren zichtbaar. Verpleegkundigen, OK-assistenten en andere zorgprofessionals, dragen een zware verantwoordelijkheid in een systeem dat voortdurend onder druk staat. Toch moeten velen rondkomen van salarissen die nauwelijks een bestaansminimum garanderen. Specialisten werken in omstandigheden waarin tekorten aan materiaal, overbelasting van personeel en een chronisch gebrek aan structurele hervormingen eerder regel dan uitzondering zijn. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevolgen. De operatiecapaciteit is al jaren teruggebracht tot ongeveer de helft, soms zelfs minder. Spoedoperaties krijgen terecht prioriteit, maar dat gaat ten koste van reguliere zorg die keer op keer wordt uitgesteld. Dit is geen plotselinge crisis, maar het voorspelbare resultaat van jarenlang uitstel van noodzakelijke hervormingen. Tijdelijke toelagen zijn ingezet als snelle oplossing, maar zonder fundamentele herziening van arbeidsvoorwaarden en financiering bleef de kern van het probleem onaangeroerd. In het onderwijs is het beeld even zorgwekkend. Leerkrachten en examinatoren wachten soms maanden op hun salaris. In bepaalde gevallen worden betalingen pas na drie of vier maanden uitgekeerd voor werk dat al lang is verricht. Vergoedingen voor staatsexamens worden soms pas een jaar later uitbetaald. Dit is niet louter een administratief mankement, maar een structurele ondermijning van een sector die volledig draait op toewijding en vertrouwen.

Wanneer die professionals vervolgens vertrekken naar het buitenland, wordt dat vaak met verbazing of teleurstelling bekeken. Maar dat vertrek is geen raadsel. Het is het logische gevolg van jarenlange onzekerheid en gebrek aan perspectief. Onderwijzers trekken naar Nederland of naar eilanden in de regio waar de Nederlandse taal ook wordt gesproken. Zorgprofessionals zoeken systemen waar hun werk wel tijdig wordt vergoed en waar hun beroep wel wordt beschermd.

Het is daarom te gemakkelijk om braindrain te presenteren als een externe vijand of een onvermijdelijk natuurverschijnsel. Braindrain is geen oorzaak. Het is een gevolg. Het is het resultaat van beleidskeuzes die menselijke capaciteit onvoldoende waarderen, van systemen die structureel inefficiënt blijven functioneren en van een bestuur dat problemen wel benoemt maar zelden duurzaam oplost. De werkelijkheid is confronterend: Suriname verliest zijn professionals niet enkel aan het buitenland, maar vooral aan de eigen onvoltooide hervormingen. Geen enkele toelage kan een structureel gebrek aan waardering compenseren. Geen enkel rapport kan het vertrouwen herstellen van een leraar die maanden op zijn loon wacht. En geen enkele verklaring kan een zorgverlener overtuigen te blijven wanneer elders stabiliteit en erkenning wél vanzelfsprekend zijn. Wij zijn van mening dat zolang structurele hervormingen uitblijven, brain drain zich zal blijven herhalen. Niet omdat mensen hun land de rug willen toekeren, maar omdat het systeem hen te vaak geen andere keuze laat.