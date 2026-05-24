ONDERWIJSCRISIS VRAAGT NIET EINDELOOS OM VINGERWIJZEN

De discussie in De Nationale Assemblée over de onderwijsproblemen in Moengotapoe, legt opnieuw een groot probleem bloot. De leerlingen zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers van bestuurlijke stagnatie. Terwijl politieke partijen elkaar verwijten maken, over wie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie, zitten meer dan 150 leerlingen, al dagen zonder onderwijs. Dat is zorgwekkend, ongeacht welke regering de problemen heeft geërfd of veroorzaakt.

VHP-parlementariër Chuanrui Wang bracht terecht onder de aandacht, dat leerkrachten actievoeren vanwege achterstallige kwesties, zoals toelagen, herinschaling en slechte werkomstandigheden. Zijn opmerking dat “ontwikkeling niet begint bij olie, maar in de klas”, raakt de kern van het probleem. Zonder degelijk onderwijs is duurzame ontwikkeling onmogelijk.

Vicepresident Gregory Rusland stelde, dat de huidige problemen deels zijn overgenomen van de vorige regering en dat inmiddels gewerkt wordt aan oplossingen binnen het ministerie van Onderwijs. Hoewel het begrijpelijk is dat structurele problemen niet van de ene op de andere dag opgelost kunnen worden, hebben ouders, leerlingen en leerkrachten, op dit moment weinig aan discussies over wie de schuld draagt.

De problemen binnen het onderwijs bestaan namelijk al jaren. Als elke regering blijft terugwijzen naar haar voorganger om tekortkomingen te verklaren, kan het land eindeloos blijven discussiëren, zonder daadwerkelijke vooruitgang te boeken. Ondertussen groeit de frustratie onder leerkrachten en raken steeds meer leerlingen achterop.

Wat nu nodig is, is geen politieke profilering of vingerwijzen naar waar het probleem zou zijn ontstaan. Actie om ervoor te zorgen, dat leerlingen zo snel mogelijk terugkeren in de klas. Actie moet worden ondernomen om de werkomstandigheden van leerkrachten structureel te verbeteren. En vooral actie om te voorkomen, dat nog meer onderwijskrachten het systeem verlaten door gebrek aan perspectief en waardering. Onderwijs vormt de basis van nationale ontwikkeling. Wanneer scholen stilvallen, raakt dat niet alleen individuele leerlingen, maar de toekomst van het hele land. Daarom moeten politieke discussies niet blijven steken in verwijten over het verleden, maar gericht zijn op concrete oplossingen voor het heden en de toekomst.