Tweede editie Learning 4 life officieel van start

Met de officiële lancering van de tweede editie van het Learning for Life-horecatraject willen de initiatiefnemers opnieuw een verschil maken voor jongeren in Suriname. Het programma biedt studenten de kans, zich verder te ontwikkelen binnen de horecasector en zich voor te bereiden op een succesvolle loopbaan.

Op de bijeenkomst werd benadrukt, dat de organisatie de studenten volgend jaar graag opnieuw wil terugzien, maar dan als afgestudeerden die een belangrijke stap in hun carrière hebben gezet. Ongeveer twee weken geleden, startten vijftig studenten al met een nieuw traject om een plek binnen het programma te bemachtigen. Uit de vijftig studenten, zijn er vijftien geselecteerd de komende zes maanden training te volgen.

Gijs van der Loo, algemeen directeur van de Surinaamse Brouwerij, bedankte onder anderen de minister, partners en studenten voor hun aanwezigheid. Volgens hem brengt elke nieuwe groep opnieuw energie en motivatie met zich mee. “Vorig jaar hebben we de eerste editie georganiseerd in het kader van ons 70-jarig jubileum. Na evaluatie waren we het er snel over eens, dat we hiermee moesten doorgaan,” aldus Van der Loo. Hij benadrukte dat het programma moet uitgroeien tot een duurzaam instituut, dat jongeren langdurig kansen biedt.

Volgens Van der Loo komt het initiatief voort uit de duurzaamheidsvisie van het bedrijf, waarbij bewust wordt geïnvesteerd in de samenleving. “De horeca heeft goede mensen nodig en jongeren zoeken kansen op werk. Dat maakt dit een win-winsituatie”, aldus Van der Loo.

De eerste editie liet volgens hem al duidelijke groei zien bij deelnemers. “Ze leerden dingen die ze nog nooit eerder hadden gedaan. Juist door uitdagingen en teleurstellingen zagen we ze ontwikkelen.”

Dit jaar ligt de nadruk sterker op praktijkervaring. Studenten brengen meer tijd door in hotels en restaurants om theorie, direct toe te passen. “Je leert koken niet uit een boek, maar in de keuken zelf,” aldus Van der Loo.

Naast de opleiding via het International Hospitality Tourism Institute (IHTI) krijgen deelnemers aanvullende trainingen in gastvrijheid, service en professioneel biertappen, verzorgd door sectorpecialisten.

Dirk Currie, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur prees het initiatief en benadrukte het belang van publiek-private samenwerking. “Succes ontstaat wanneer voorbereiding en kansen samenkomen. Grijp deze kans met beide handen aan”, aldus Currie.

Volgens de minister is de horecasector belangrijk voor de toekomstige economische groei van Suriname, zeker met de verwachte ontwikkelingen in de olie- en gassector.

Aan het einde van de bijeenkomst kregen de studenten de boodschap mee om te blijven groeien en zich verder te ontwikkelen. “Dit is pas het begin van jullie reis’, aldus Currie.