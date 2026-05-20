Jarbandhan pleit voor gezamenlijk crisisplan voor elke sector

Bij de tweede ronde van behandeling over de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Brandweer Suriname 1993, in De Nationale Assemblee, heeft VHP-parlementariër Ameerani Jarbandhan extra aandacht gevraagd voor de wetsonderdelen van de Brandweerwet zoals brandpreventie, crisisbeheersing, preparatie en nazorg. Jarbandhan zei dat er zeker bij de nazorg in de praktijk minder hiervan wordt gemerkt. Zij deed een oproep aan de regering, dat er een interministeriële samenwerking komt bij de begrotingsbehandelingen en bij het alloceren van de juiste financiën om dit te bewerkstelligen. Zij adviseerde de regering om hiervoor drie belangrijke wetsvoorstellen in te dienen bij het parlement die de Wet Brandweer moeten versterken. Ten eerste wenst Jarbandhan, dat de regering een wetsvoorstel op nationale beveilings- of brandveiligheidsnormen voor gebouwen, industrieën en uniformiteit voorlegdt aan De Nationale Assemblee.

Als tweede wetsvoorstel stelde Jarbandhan de regering voor een wetsvoorstel op integrale hulpverlening en coördinatie in te dienen bij het parlement. Dit wetsvoorstel zou een samenwerking moeten bewerkstelligen tussen de brandweer, de politie, de ambulance en lokale overheden. Jarbandhan zei het eens te zijn met haar collega parlementariër-Marciano Dasai dat de rol van de districtscommissaris niet mag worden uitgesloten of beperkt. De politica pleit voor een geïntegreerd meldsysteem om de responsetijd ook te verkorten en daardoor de efficiëntie te verbeteren. In haar derde wetsvoorstel stelde Jarbandhan dat ook de brandveiligheidseducatie moet worden be-werkstelligd. Verder verduidelijkte Jarbandhan, dat er een verschil is bij een wet op nationale brandveiligheidsnormen, die uniforme regels heeft voor gebouwen, industrieën en infrastructuur, strikte controle en boetes. Volgens de parlementariër is dit niet exact aangegeven in de huidige Brandweerwet. Zij wees erop, dat er wel brandveiligheid is door bouw-en milieuvoorschriften, terwijl er geen uniforme regels bestaan voor alle gebouwen en voor de industrieën in het land.

Volgens Jarbandhan krijgt een wet op integrale hulpverlening en coördinatie een verplichte samenwerking tussen de Brandweer, de politie en de lokale instanties. Deze samenwerking resulteert in een gezamenlijk crisisplan waar iedereen weet, hoe zaken aan te pakken. “Met een ‘Wet integrale hulpverlening en coördinatie’ krijg je een gezamenlijk crisisplan voor elke sector”, aldus Jarbandhan.