‘Beaters’ belicht zoektocht naar identiteit in koloniaal Suriname

De Surinaamse schrijver Paul Marlee brengt met zijn boek ‘Beaters’ een indringende coming-of-age roman, die diep ingaat op identiteit, koloniale verhoudingen en persoonlijke vervreemding in het Suriname van vroeger. Het boek volgt het leven van Lex, een gevoelige jongen die opgroeit in een samenleving waar culturele verdeeldheid, kleurverschillen en maatschappelijke spanningen, een grote rol spelen.

In de roman wordt de jeugd van Lex gekenmerkt, door een sterke verbondenheid met de natuur, verbeelding en spontaniteit. Naarmate hij ouder wordt, raakt hij echter steeds meer geconfronteerd met de harde realiteit van de volwassen wereld. Thema’s als colorisme, koloniale erfenissen, familieconflicten en sociale vooroordelen, zorgen ervoor, dat hij zich steeds meer een buitenstaander voelt, zowel in zijn omgeving als in zichzelf.

Een belangrijke rol in het verhaal speelt de complexe relatie met zijn Joods-Creoolse moeder. Volgens de beschrijving van het boek, laat Marlee zien hoe angst, machteloosheid en een gebrek aan liefde, het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Ondanks de zware thema’s blijft Beaters volgens de auteur uiteindelijk ook een verhaal over empathie, vergeving en persoonlijke groei.

Lex besluit uiteindelijk Suriname te verlaten, om zichzelf beter te leren kennen. Na een periode van afstand keert hij terug met een dieper begrip van zijn identiteit en verbondenheid met zijn geboorteland. De roman wordt omschreven als zowel universeel in zijn zoektocht naar identiteit, als sterk geworteld in de Surinaamse en Caribische werkelijkheid.

Over de auteur

Auteur Paul Marlee werd op 20 juni 1938 geboren in Paramaribo. Hij groeide op in het koloniale Suriname en vertrok in 1958 naar de Verenigde Staten. Daar diende hij onder meer in het leger en woonde hij later afwisselend in Amerika, Nederland, Puerto Rico en Suriname.

Marlee behaalde diploma’s in tropische landbouw, Engels, onderwijs en vergelijkende literatuurwetenschappen. Hij werkte onder meer als docent Engelse, Amerikaanse en Caribische literatuur. Ondanks zijn langdurig verblijf in het buitenland, bleef Suriname volgens hem altijd zijn belangrijkste thuisbasis en inspiratiebron. Met Beaters brengt Marlee niet alleen een persoonlijk verhaal, maar ook een literaire reflectie op de Surinaamse samenleving, migratie en de blijvende invloed van het koloniale verleden.

