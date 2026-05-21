AdeKUS en Ghanese partners werken aan hervatting scholarshipprogramma

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft op 13 mei 2026 een Letter of Intent (LoI) ondertekend als eerste stap naar de hervatting van een scholarshipprogramma in samenwerking met de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in Ghana en de Otumfuo Osei Tutu II Foundation (OTF).

Het programma biedt jaarlijks vijf studiebeurzen aan Surinaamse studenten die minimaal een bacheloropleiding hebben afgerond of binnenkort zullen afronden. Studenten krijgen hiermee de mogelijkheid een postgraduate studie te volgen aan KNUST, met nadruk op mijnbouw, olie- en gastechnologie, engineering en andere technische disciplines.

De ondertekening vond plaats tijdens het bezoek van een Ghanese delegatie, begeleid door dhr. Sergio Akiemboto van het Kabinet van de President. De AdeKUS wacht momenteel op ontvangst van de door de Ghanese partners ondertekende versie van de Lol.

Na afronding van de intentieverklaring zal gewerkt worden aan een formele Memorandum of Understanding (MoU) om het beursprogramma verder te structureren. Het streven is om de eerste vijf studenten in augustus te laten starten.

In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) zullen praktische zaken, waaronder visumaanvragen, studentenbegeleiding en reisdocumenten, verder worden uitgewerkt.