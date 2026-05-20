Mahinderkoemar Jogi onderstreept reactie procureur-generaal op uitnodiging parlement

VHP-parlementariër Mahinder Jogi stelt in gesprek met ABC Nieuws, dat de parlementaire onderzoekscommissie, die belast is met de behandeling van de vorderingen tot in staat van beschuldigingstelling van drie voormalige ministers, de plank volledig misslaat, door haar voornemen de procureur-generaal te horen. Volgens Jogi is de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers, hierover duidelijk.

Jogi stelt dat er een vergadering is geweest, waar de stakeholders overleg hebben gevoerd. Volgens Jogi stond de naam van procureur-generaal Paragsingh niet op de agenda van de commissievergadering. Toen de commissie verslag uitbracht heeft assembleevoorzitter Ashwin Adhin in de commissievergadering gevraagd, of de PG is gehoord in de kwestie, waarna NDP-parlementariër Ebu Jones ‘nee’ heeft geantwoord. De commissie die gaat over de strafzaak van de drie gewezen ministers, heeft een uitnodiging gestuurd naar de procureur-generaal om ook gehoord te worden in de kwestie. Jogi verduidelijkt, dat deze stap van de commissie om de PG te horen, voor hem onjuist is en dat bovendien de PG partij is in het gehele proces. Jogi stelt dat de procureur-generaal correct heeft gehandeld, door het verzoek van de commissie af te wijzen.

Jogi stelt dat de commissie tijdens haar vergadering geen enkel besluit heeft genomen om de procureur-generaal, uit te nodigen. “En prompt gaat een uitnodiging naar de PG”, stelde Jogi verbaasd. Volgens hem kan het parlement de procureur-generaal geen opdrachten geven om handelingen te verrichten, die zij op basis van de wet, niet verplicht is uit te voeren. De procureur-generaal heeft volgens hem correct gehandeld. “

Zij heeft conform de wet informatie aangedragen en aangegeven, bereid te zijn om meer informatie te verstrekken”, aldus Jogi. Volgens hem wordt er onnodig veel ophef gemaakt rond deze kwestie.

Jogi stelt dat de PG correct heeft gehandeld door aan te geven, dat zij de mail heeft ontvangen en dat zij conform de wet heeft gehandeld. Procureur-generaal Garcia Paragsingh zei dat ze altijd bereid is om schriftelijk de nodige informatie te verstrekken. “Ik vind dat we het openbaar ministerie moeten beschermen en wanneer mondeling dingen worden aangegeven en er wordt verslag gemaakt, weet ik niet of wij de PG de ruimte zullen bieden, in te kijken in het verslag van de commissie als er precies staat geschreven wat er gezegd is”, aldus Jogi.

Jogi benadrukt dat De Nationale Assem-blee als commissie geen opdrachten kan geven aan de procureur-generaal, om te doen wat zij niet hoort te doen, conform de wettelijke regels.