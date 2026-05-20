NDP fractieleider Rabin Parmessar: “DNA wenst niet op de stoel van de rechter te zitten”

NDP fractieleider Rabin Pamessar, voorzitter van de onderzoekscommissie die gaat over de vordering van de procureur-generaal voor de in staat van beschuldigingstelling van de drie ex-ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad, heeft in een interview met ABC Nieuws verklaard dat hij respect heeft voor het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Hij stelde dat het parlement niet op de stoel wenst te zitten van de rechter. “Wij zijn bewust van onze rol, positief zijnde, onze verplichtingen en de taken die we hebben als parlementariërs”, aldus Parmessar. Hij stelde dat de drie staats-machten van het land, een goede relatie en een goede communicatie met elkaar moeten onderhouden.

De onderzoekscommissie deed een verzoek aan de PG, in overleg te gaan over de vordering. De PG heeft het verzoek van het parlement om gehoord te worden afgewezen, en voorts heeft zij de onderzoekscommissie voorgehouden, slechts schriftelijk te kunnen reageren op vragen. Parmessar stelt dat er vragen leven bij deze onderzoekscommissie en bovendien zijn een aantal zaken voor enkele DNA-leden, erg onduidelijk. Enkele commissieleden stellen dat er tegenstrijdigheden tussen de verschillende cases zijn en Parmessar stelde dat het verschil van methodiek niet toegepast is naar het oordeel van enkele parlementsleden.

Verschillende juristen zoals mr. Jennifer van Dijk-Silos en mr. Serena Essed hebben zich uitgelaten over het verzoek dat De Nationale Assemblee heeft gericht aan de procureur-generaal. De aangehaalde juristen zijn het volkomen eens met de reactie van de PG en zij hebben gewaarschuwd, dat het parlement niet mag zitten op de stoel van het Openbaar Ministerie. Volgens Parmessar zijn er voor de commissie onduidelijkheden in de vordering van de PG, die geen betrekking hebben op de inhoudelijke kant van de zaak, In algemeenheid wenst de commissie onder andere meer te weten over de methodiek van het OM in de drie zaken tegen de ex-ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad.