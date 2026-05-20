Financial Times: Suriname klaar voor miljardenproject GranMorgu

Suriname staat internationaal in de schijnwerpers, nu de Financial Times uitgebreid bericht over de komst van het GranMorgu-project, dat wordt gezien als een mogelijke economische gamechanger voor het land. Met een investering van USD 10,5 miljard, behoort het offshore olieproject tot de grootste industriële ontwikkelingen in de geschiedenis van Suriname.

Volgens de Financial Times bevindt Suriname zich op een strategisch nieuw energiefront, mede door geopolitieke spanningen en verstoringen op de wereldwijde energiemarkten. Het GranMorgu-project, geleid door TotalEnergies en APA Corporation, moet vanaf 2028 starten met de productie van olie uit diepzeevelden voor de kust van Suriname. De verwachte productiecapaciteit bedraagt 220.000 vaten per dag, met een totale reserve van ongeveer 750 miljoen vaten olie. Van de totale investering zal naar schatting USD 1 miljard tot USD 1,5 miljard in Suriname zelf worden besteed, terwijl ongeveer 6.000 directe en indirecte banen worden gecreëerd.

De Financial Times benadrukt, dat het project niet alleen economisch, maar ook technologisch een belangrijke stap is. De drijvende productie- en opslaginstallatie (FPSO) zal volledig elektrisch opereren en ontworpen zijn met lage emissies, zonder routinematige gasaffakkeling.

De minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, noemt het project een historisch moment voor Suriname. “Dit is een unieke kans om Suriname echt te transformeren, maar we moeten verstandig en strategisch handelen”, stelt de minister in de Financial Times. Ook Staatsolie speelt een centrale rol in het project. Het staatsbedrijf investeert USD 2,4 miljard om een belang van 20 procent veilig te stellen. Volgens directeur Annand Jagesar, kan GranMorgu in piekjaren tussen de USD 2 en 3 miljard per jaar aan inkomsten genereren voor Suriname—een aanzienlijk bedrag voor een economie met een bruto binnenlands product (bbp) van ongeveer USD 4,7 miljard.

De Financial Times wijst er ook op, dat Suriname zich in een cruciale fase bevindt: het land moet nu bepalen hoe het olie-inkomsten beheert, investeert en verdeelt, voordat de productie daadwerkelijk begint. Goed bestuur, transparantie en economische diversificatie worden daarbij gezien als essentieel voor succes.