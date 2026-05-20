IMF rapport: ‘Suriname onvoldoende voorbereid voor olie-inkomsten 2028’

Er is nog veel werk te verrichten om de aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een beter beheer van de staatsfinanciën, daadwerkelijk uit te voeren. Dat zegt Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), naar aanleiding van een technisch assistentie-rapport van het IMF over de voorbereiding van Suriname op toekomstige olie-inkomsten.

Het IMF waarschuwt in het rapport, dat Suriname nog onvoldoende voorbereid is op de verwachte olie-inkomsten vanaf 2028. Hoewel het land reeds belangrijke wetgeving heeft aangenomen om de staatsfinanciën te beschermen tegen de risico’s van een toekomstige “olieboom”, blijft de uitvoering achter, door institutionele zwakte, gebrekkige coördinatie en een tekort aan deskundig personeel.

Volgens Debipersad zijn de bevindingen van het IMF niet nieuw. “De adviezen zijn zoals we die al kennen in Suriname. Lokale economen hebben dit al vaker aangegeven”, Debipersad. Hij benadrukte, dat het rapport vooral laat zien, dat er haast geboden is om het beheer van staatsmiddelen te verbeteren. “Als we nu al moeite hebben met goed staatsbeheer in tijden van crisis, dan zal dat ook niet goed verlopen wanneer er straks meer inkomsten binnenkomen,” aldus de VES-voorzitter.

Debipersad wees erop, dat het IMF-rapport tot stand kwam na een verzoek van het ministerie van Financiën, een toetsing uit te voeren. Op basis daarvan zijn verschillende aanbevelingen gedaan om het institutioneel kader en het fiscale raamwerk van Suriname te versterken. Volgens hem ligt de nadruk nu vooral op de politieke bereidheid om hervormingen door te voeren. “Er staat eigenlijk niets in het rapport, dat we niet hadden verwacht, en ook niets dat onmogelijk is, om uit te voeren. Het gaat nu om de vraag of men de hervormingen daadwerkelijk wil doorvoeren.”

Een van de belangrijkste aandachtspunten in het rapport is transparantie binnen het overheidsbeleid en het beheer van staatsinkomsten. Debipersad benadrukt, dat betere informatievoorziening en openheid richting de samenleving, essentieel zijn.

“Transparantie gaat om data en informatievoorziening naar de samenleving en externe deskundigen. Maar vooral ook om beter te laten zien hoe staatsinkomsten worden beheerd, waar het geld naartoe gaat, en welk effect de uitgaven hebben”, aldus Debipersad. Daarnaast pleit hij voor meer samenwerking en afstemming tussen ministeries. Volgens Debipersad zijn veel inkomsten en uitgaven verbonden aan verschillende beleidsgebieden, zoals sociale projecten en economische ontwikkeling, waardoor interministeriële samenwerking noodzakelijk is. “Het ministerie van Financiën beheert de inkomsten en uitgaven, maar veel projecten raken ook andere ministeries zoals Sociale Zaken, LVV of SOT. Daarom is frequente afstemming tussen departementen belangrijk, om beleid succesvol uit te voeren,” aldus Debipersad.

De waarschuwing van het IMF is volgens Debipersad, dat als Suriname het institutioneel kader en het fiscale raamwerk niet tijdig versterkt, bestaat het risico dat toekomstige olie-inkomsten inefficiënt worden besteed of verloren gaan. “Als we het systeem niet verbeteren, bestaat het gevaar dat de olie-inkomsten verspild zullen worden en dat het land er uiteindelijk niet beter van wordt”, aldus Debipersad.