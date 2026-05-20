Lagere visakosten en sneller zakenvisum moeten Suriname aantrekkelijker maken

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft onlangs overleg gevoerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het bedrijfsleven, het toerisme en de regionale samenwerking. Tijdens het onderhoud stonden onder meer verbeteringen in de dienstverlening rond visa en reisfaciliteiten centraal. Volgens het ministerie zijn de kosten voor toeristenkaarten en bepaalde visumaanvragen inmiddels verlaagd, een maatregel die de toegankelijkheid van Suriname voor zowel toeristen als zakenreizigers moet vergroten.

Daarnaast werd gesproken over verdere vereenvoudiging van procedures voor business visa en werkvergunningen. Deze stappen moeten bijdragen aan een efficiëntere afhandeling van aanvragen en het vergemakkelijken van internationale zakelijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel van het overleg was de aankondiging van een vervolgmeeting over de ontwikkeling van een One Stop Window, bedoeld om zakelijke visumaanvragen versneld af te handelen. Volgens de betrokken partijen werkt een technische commissie momenteel aan het efficiënter inrichten van processen, zodat aanvragen voor zakelijke visa, verblijfsvergunningen en werkvergunningen sneller kunnen worden verwerkt.

De VSB zegt de bereidheid tot dialoog en samenwerking met het ministerie te verwelkomen en benadrukt het belang van concrete en praktische maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijker investerings- en ondernemingsklimaat. Volgens de organisatie zijn verbeterde regionale connectiviteit en een sterkere internationale positionering van Suriname, essentieel om economische groei en internationale samenwerking verder te stimuleren.