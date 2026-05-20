OWRO-minister laat mogelijkheden voor automatische sluisopening onderzoeken

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft op woensdag vorige week vóór de aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering aangegeven, dat de regering drukdoende bezig is om voorbereidingen te treffen voor het wateroverlast probleem. De minister zei dat het ministerie van Openbare Werken landelijk over vijf graafmachines beschikt. Tsang stelde dat het district Commewijne over één graafmachine beschikt, die ook gedeeld wordt met het district Marowijne. Hij zei dat zijn ministerie aanbestedingen heeft uitgeschreven, en dat het wacht op het ondertekenen van een contract met de lokale ondernemer. Minister Tsang verklaarde ook dat er een schema is voor Commewijne waar de aannemer betrokken zou zijn voor het aanleggen van zijlozingen en hoofdlozingen. Tsang reageerde ook op de vraag van journalisten over het dumpen van afval door buurtbewoners in kanalen en trenzen. Hij zei dat het bijzonder moeilijk is om mensen op heterdaad te betrappen, wanneer zij ervoor kiezen om grofvuil in kanalen te dumpen. “Wanneer wij bewijsmaterialen hebben, dan kan ik u garanderen, dat deze mensen wel worden vervolgd”, aldus minister Tsang. Over de sluis in het ressort Clevia die tijdens de zware regenbuien zelf door buurtbewoners werd geopend, zei de minister dat hij zorgen van de buurtbewoners begrijpt, en hij zei dat het zeker niet leuk is voor de mensen, onder water te lopen. Hij stelde dat de opdrachten worden gegeven op basis van een getijentafel van de Maritieme Autoriteit Suriname. “In de meeste gevallen wordt er wel gepatrouilleerd, en waar zij zien dat de getijen niet overeenkomen met het schema van de MAS, wordt er gelijk ingegrepen”, aldus Tsang.

Minister Tsang stelde voorts dat er een tekort is aan sluiswachters. Hij zei dat het mogelijk is, dat de sluizen een uur later worden geopend afhankelijk van de situatie, echter verzekerde Tsang, dat er gesprekken zijn gevoerd met de bond van de sluiswachters. Tijdens de gesprekken zou hij de bond hebben gevraagd, meer sluiswachters in te zetten. Hij onthulde ook dat er ontevredenheid heerst bij de sluiswachters. Tsang informeerde de aanwezige pers, dat hij de bond van de sluiswachters verzekerde dat zij recht hebben op overuur-gelden. “De sluizen worden misschien niet op tijd geopend, maar zij worden wel geopend”, aldus Tsang. Verder stelde de bewindsman dat er kritiek is ontstaan over de sluis te Clevia dat die niet hoog genoeg was opengemaakt en dat de buurtbewoners zelf het initiatief hebben genomen om de sluis te openen en het slot van de sluis hadden opengebroken. Tsang zei dat indien de buurtbewoners ervoor hadden gekozen, om nog vijf minuten te wachten, zou de sluiswachter de sluis zelf hebben geopend. Hij vertelde dat het groter probleem, is dat door de handeling van de mensen, de sluis te groot werd opengetrokken, waardoor de takel van de sluis kapot is gemaakt. “De volgende och-tend was ik ter plekke aanwezig bij de sluis en het slot ging niet open. We hebben toen gewacht op de technische dienst om een nieuwe takel te brengen”, aldus Tsang.

Minister Tsang maakte duidelijk dat het ministerie van Openbare Werken drukdoende bezig is met particuliere bedrijven en onderzoeksinstituten na te gaan, of zij alle sluizen en pompgemalen automatisch kunnen instellen. “Bij het automatisch openen van de sluizen heeft de sluiswachter de taak slechts te onderhouden en monitoren. Maar we zijn er nog niet”, aldus minister Tsang. Hij riep tijdens het persmoment de samenleving op, in zulke gevallen van wateroverlast te bellen naar het ministerie van Openbare Werken voor een oplossing. Hij stelde dat Openbare Werken ook bezig is, een betere invulling te geven aan de sluizen.