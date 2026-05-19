Staatsolie investeert miljarden in GranMorgu-project

Het jaar 2025 stond voor Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. vooral in het teken van de verdere ontwikkeling van Surinames eerste offshore olieproject GranMorgu in Blok 58 en de voorbereiding van nieuwe energieprojecten voor de toekomst.

De ontwikkeling van GranMorgu verloopt volgens planning.

De eerste olieproductie wordt nog steeds verwacht in 2028. De bouw van het drijvende productie-, opslag- en overslagschip (FPSO) is inmiddels voor ongeveer vijftig procent voltooid en wordt uitgevoerd op verschillende werven in China en Maleisië. Ook andere onderdelen van het project bevinden zich in de uitvoeringsfase.

Daarnaast werd in 2025 de commerciële status vastgesteld voor het Sloanea-1-gasveld in Blok 52. Dit wordt gezien als een belangrijke stap richting Surinames eerste offshore gasontwikkeling. Het definitieve investeringsbesluit voor dit project wordt in 2026 verwacht.

Om de 20 procent deelname in GranMorgu te financieren, haalde Staatsolie in 2025 USD 516 miljoen op via een obligatie-uitgifte en werd daarnaast een lening van USD 1,6 miljard afgesloten met een consortium van internationale en lokale banken. Volgens het bedrijf, onderstreept dit het vertrouwen van investeerders in de toekomstige ontwikkeling van de sector.

Naast olie en gas blijft ook duurzame ontwikkeling onderdeel van de strategie. Staatsolie en de Staatsolie Foundation for Community Development investeerden in 2025 samen USD 2,7 miljoen in maatschappelijke projecten. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het bedrijf werd daarnaast nog USD 3 miljoen extra vrijgemaakt voor sociale en duurzame initiatieven.

Algemeen directeur Annand Jagesar spreekt van een jaar met belangrijke strategische vooruitgang. Volgens hem combineert Staatsolie stabiele onshore productie met een versnelde offshore ontwikkeling en een bredere blik op energiezekerheid. Ook de toekomstplannen richten zich op verdere offshore exploratie, het stabiel houden van de onshore productie op circa 6 miljoen vaten per jaar, uitbreiding van de capaciteit van de Brokopondo waterkrachtcentrale en het verkennen van groene energieopties.