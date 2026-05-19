Bebouwing op bermen vormt belemmering voor hoofdlozingen

Stephen Tsang, minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zegt, dat zijn departement nu al een spoedbestek heeft opgemaakt, om de rehabilitatie van alle sluizen en pompgemalen, landelijk aan te pakken. Zijn collega Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zou met president Simons hebben gesproken over de mogelijke intrekkingen van vergunningen aan ondernemers, die commercieel opereren op de bermen langs kreken en kanalen. Baasron zei dat indien deze ondernemingen het onderhoud van waterwegen belemmeren, hun vergunningen zullen worden ingetrokken door Economische Zaken. Minister Tsang zei echter, dat met betrekking tot het intrekken van gronden, het van algemeen belang is, dat hij een meeting zal moeten houden met zijn collega minister van Grondbeleid,Bosbeheer en Bostoezicht Stanley Soeropawiro.

Volgens Tsang gaat het niet om slechts het intrekken van gronden die werden verleend aan ondernemers, maar dat het gaat om gronden die waren uitgegeven op de plek waar een kanaal had moeten zijn voor de ontwatering. “Nu de grond is uitgegeven, heeft het ministerie geen enkele mogelijkheid om het overtollige water door een hoofdlozing, heen te leiden. Deze gronden hadden nooit uitgegeven mogen worden en nu het toch is gedaan, moeten we als regering kijken om ze in te trekken”, aldus minister Tsang.

Vervolgens stelde Tsang dat de regering naar dit soort zaken kijkt in het kader van algemeen belang. Tsang vindt het onbehoorlijk, dat een terrein wordt uitgegeven door de staat op de plek waar een kanaal had moeten staan, terwijl een hele buurt daardoor onder water loopt. “Het beleid dat ik heb op dit moment is dat geen enkele berm wordt uitgegeven door Openbare Werken, en dat hebben we kenbaar gemaakt aan de districtscommissarissen. Er worden geen bermen meer uitgegeven, voor commerciële activiteiten”, aldus Tsang.

Verder kondigde minister Tsang aan, dat hij bezig zou zijn met een wet die onderdeel is van de Krinkondre wetgeving, waarbij de overheid de rekening zal presenteren aan mensen, die bermen bezet houden waardoor er geen onderhoud mogelijk is en in bepaalde gevallen zijn de kosten voor onderhoud hoog voor de overheid. Volgens Tsang is dit één van de oplossingsmodellen dat zijn ministerie heeft bedacht als oplossing. “Deze ondernemers gaan maandelijks moeten bijdragen voor onderhoud van de kanalen die daarachter liggen”, aldus Tsang.