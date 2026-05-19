NATIN Nickerie heeft tekort aan vakdocenten

De situatie op het NATIN in Nickerie baart studenten, docenten en ouders ernstige zorgen. Rawien Raghoenandan, VHP-parlementariër, zegt dat leerlingen sinds het begin van het schooljaar, te maken hebben met een ernstig tekort aan docenten, waardoor belangrijke vakken, nog steeds niet worden verzorgd.

Het grootste probleem betreft het vak Engels. Studenten van alle vier leerjaren hebben tot nu toe geen enkele Engelse les gevolgd. Hierdoor hebben zij ook geen toetsen kunnen maken. Daarnaast zijn er ook tekorten aan docenten voor vakken binnen de richting infrastructuur.

Raghoenandan zegt dat de schoolleiding in Nickerie reeds geschikte docenten heeft gevonden. De namen van deze docenten zijn volgens hem al doorgestuurd naar NATIN Paramaribo, maar een definitief besluit vanwege de hoofdvestiging blijft uit.

“Elke dag vertraging betekent dat de studenten verder achter raken. De examens en SO-periodes gaan gewoon door, terwijl deze leerlingen belangrijke vakken nog niet hebben gehad”, aldus Raghoenandan.

Vooral studenten van leerjaar 1, 2, 3 en 4 zijn volgens hem wanhopig over hun toekomst. In leerjaar 1 zijn vakken als betonmaterialen en grondbewerking, nog niet verzorgd, terwijl leerlingen van leerjaar 3, het vak Bestekken en Begroten missen door het docententekort.

Volgens Raghoenandan bevinden de potentiële docenten zich reeds in Nickerie en wachten zij enkel op goedkeuring vanuit Paramaribo, om officieel aan de slag te kunnen gaan. Hij deed daarom een dringend beroep op de directie van het NATIN Paramaribo snel te handelen.

Naast de onderwijsproblemen ging de parlementariër ook in op de gevolgen van de zware regenval in verschillende delen van het land. Hoewel de situatie in Nickerie minder ernstig zou zijn dan in Paramaribo, hebben landbouwers volgens hem, zware verliezen geleden.

“De padi ligt nog op de velden en kan door de aanhoudende regen niet worden geoogst. Elke korrel die verzuipt betekent verlies voor de landbouwer”, aldus Raghoenandan. Hij riep het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op om schade op te nemen en getroffen landbouwers, financieel tegemoet te komen.

Ook de slechte staat van de weg van Henar naar Nieuw-Nickerie blijft volgens hem een groot probleem. Door de hevige regenval zou de weg dagelijks verder verslechteren. Kleine voertuigen raken beschadigd, door diepe gaten en losse stenen zorgen voor schade aan autoruiten.

Raghoenandan verwees tevens naar een incident, waarbij een ambulance met een patiënt veel vertraging opliep door de slechte wegcondities. “Een rit die normaal drie uur duurt, neemt nu soms vier en een half uur in beslag. Elke seconde telt wanneer iemand dringend medische hulp nodig heeft”, aldus Raghoenandan.

Verder uitte hij kritiek op het functioneren van verschillende ministeries en instanties, waaronder Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling (RO) en LVV. Volgens hem hadden sluizen, pompen en kanalen reeds vóór de regentijd, gecontroleerd en onderhouden moeten worden.

Hij verwees daarbij ook naar de situatie in Clevia, waar bewoners zelf een sluis openden om de wateroverlast te beperken. Volgens de parlementariër mogen burgers die in nood handelen niet direct worden beschuldigd, zeker niet wanneer achterstallig onderhoud reeds langer problemen veroorzaakt.

Tot slot deed Raghoenandan een oproep aan de regering om minder naar het verleden te wijzen en meer verantwoordelijkheid te nemen voor actuele problemen. “De bevolking verwacht oplossingen. Het volk helpen moet nu prioriteit zijn”, aldus Raghoenandan.