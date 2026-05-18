VRIJHEID VAN MENINGSUITING OVER HIV EN aids VRAAG HET AAN TOKKIE!

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, startte begin mei een landelijke campagne om hiv-testen te stimuleren. Starnieuws berichtte hierover op 6 mei. Aanleiding was de toename van het aantal besmettingen en dat nog veel Surinamers hun hiv-status niet kennen. Volgens het ministerie, is het zorgwekkend dat een deel van de bevolking onbewust met hiv leeft en het virus kan overdragen. Daarom wordt vooral seksueel actieve personen, en mensen die dat van plan zijn, geadviseerd om zich samen met hun partner te laten testen. Goed initiatief van een overheid die zijn verantwoordelijkheid neemt, zou je zeggen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Karel Donk adviseert mensen, in een lang artikel op Starnieuws van 9 mei, zich niet zomaar te laten testen. Hij vindt de hypothese dat een hiv-infectie tot aids leidt, verre van onomstreden en verwijst daarbij naar verklaringen van evident dissidente ‘deskundigen’. Volgens Donk zijn de financiële belangen zo groot, dat eerlijk en onafhankelijk wetenschappelijk debat al decennia onmogelijk is. Hij meent dat mensen ten onrechte worden opgezadeld met levenslange medicatie met ernstige bijwerkingen, door een medisch-industrieel complex dat over lijken gaat en woekerwinsten maakt. Donk, destijds verwoed criticus van het coronabeleid, is volgens zijn website freelance software engineer, ontwerper en fotograaf. Hij heeft waarschijnlijk in het geheel geen medische kennis.

Het artikel van Karel Donk is die titel niet waard en bevat voornamelijk nonsens. Het is gevaarlijk wanneer mensen dit soort flauwekul zouden geloven en daarom verwerpelijk dat Starnieuws een dergelijke onzinnige tekst van een volstrekt ondeskundige complotdenker publiceert. Een groep Surinaamse hiv-behandelaren voelde zich genoodzaakt om te reageren met een artikel van 13 mei op Starnieuws. Zij stellen onder meer dat het artikel van Donk ernstige feitelijke onjuistheden bevat en de volksgezondheid in Suriname direct kan schaden. Volgens deze deskundigen is de stelling dat hiv niet de oorzaak is van aids al decennia overtuigend weerlegd. Hiv infecteert en vernietigt specifieke afweercellen, wat zonder behandeling leidt tot ernstige immuunzwakte: aids. Dit verband is wereldwijd bevestigd in duizenden studies, bij miljoenen patiënten, over meerdere decennia. Met moderne behandeling kan dit proces effectief worden gestopt en blijven mensen gezond. Het ontmoedigen van testen noemen zij bijzonder zorgwekkend. De boodschap aan de bevolking moet helder zijn: laat u testen, ken uw status en zoek bij een positief testresultaat tijdig behandeling.

Eind goed, al goed, hoop je dan. Althans, wanneer het laatstgenoemde artikel goed wordt gelezen en de achteloze burger niet in de val is getrapt van de volstrekt ondeskundige complotdenker. Maar dan is er nog Wilfred Leeuwin, die in voorgaande artikelen een goede aanleiding ziet voor een pleidooi over de vrijheid van meningsuiting. Hij betoogt op 15 mei op Starnieuws dat juist impopulaire meningen bescherming nodig hebben. Anders is vrijheid van meningsuiting volgens hem niets meer dan de vrijheid om te zeggen wat iedereen al accepteert. Starnieuws vindt het volgens Leeuwin belangrijk dat lezers verschillende standpunten kunnen afwegen. Hij is chagrijnig omdat sommige media de reactie van de artsen hebben overgenomen, zonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke context waarin Starnieuws het debat mogelijk maakte en al helemaal niet aan de redactionele overweging om een controversieel artikel te publiceren als voeding voor het publieke debat.

De andere media hebben goed begrepen dat de pulp die Karel Donk schreef geen enkele bruikbare voeding is voor een zinvol publiek debat, maar slechts voor onzinnige commentaren op socialE media of zelfs verder complotdenken. Deze onzin is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het is natuurlijk goed om zo nodig afwijkende meningen te vernemen, maar dat moeten wel gefundeerde meningen zijn van deskundigen, niet van leken die er ook zo nodig wat van moeten vinden. Je ziet het ook dikwijls in Nederlandse praatprogramma’s op televisie. Nadat een deskundige zijn of haar verhaal heeft gedaan over belangrijk nieuws of ontwikkelingen in de wereld, vraagt de gespreksleider ook nog even aan de popartiest of sporter die toevallig aan tafel zit wat hij of zij ervan vindt. Tja, de waarheid kan in het midden liggen. Jammer dat Starnieuws dit niveau heeft bereikt en dat Leeuwin het dan ook nog verdedigt. Het besluit van Starnieuws om het artikel van Karel Donk te publiceren, vind ik laakbaar.

Hans Moison