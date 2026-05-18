Simons en Ali zetten in op sterkere samenwerking Suriname en Guyana

President Jennifer Simons en de Guyanese president Irfaan Ali, hebben tijdens een virtueel overleg op vrijdag 15 mei, afspraken gemaakt om de economische samenwerking tussen Suriname en Guyana verder te verdiepen. Volgens een verklaring bespraken de staatshoofden verschillende bilaterale onderwerpen, waaronder de geplande brug over de Corantijnrivier, samenwerking op het gebied van visserij, landbouw, energie en handelsbevordering.

De staatshoofden spraken af, binnen drie maanden vooruitgang te boeken bij meerdere openstaande dossiers, met als doel de handelsrelaties te versterken en de economische integratie tussen beide landen te bevorderen.

President Ali benadrukte in een verklaring op zijn officiële Facebookpagina, het belang van de hechte samenwerking tussen beide landen. Hij sprak van een gedeelde inzet om het partnerschap en de vriendschap verder uit te bouwen, zodat economische samenwerking, handelsuitbreiding en integratie van de economieën kunnen worden versterkt.

President Simons omschreef het overleg als constructief en vriendschappelijk. Zij wees erop dat klimaatverandering en de toegenomen overstromingen in beide landen een belangrijk onderdeel van de gesprekken vormden. Volgens haar zullen de ministers van Openbare Werken van Suriname en Guyana op technisch niveau samenwerken aan waterbeheersing en infrastructurele maatregelen.

Daarnaast werd gesproken over uitbreiding van de sociaaleconomische samenwerking, vooral op het gebied van olie en gas, visserij en de doorvaart op de Corantijnrivier. Beide landen kwamen overeen om binnenkort opnieuw bijeen te komen binnen het Strategisch Dialoog- en Samenwerkings-platform Suriname-Guyana. Daarbij zal ook de particuliere sector betrokken worden bij toekomstige samenwerkingsprojecten.

De intensievere samenwerking vindt plaats tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen in beide landen, die sterk worden beïnvloed door de groei van de energiesector en regionale infrastructuurprojecten.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking blijft de bouw van de brug over de Corantijnrivier. De brug zal Moleson Creek in Guyana verbinden met South Drain in Suriname, met een aanlanding op Long Island. Het project wordt uitgevoerd door China Road and Bridge Corporation en heeft een geschatte waarde van 236 miljoen Amerikaanse dollar.

De brug zal naar verwachting ongeveer 3,1 kilometer lang zijn en een levensduur van honderd jaar hebben. Guyana heeft voor 2025 reeds 5 miljard Guyanese dollar gereserveerd voor het project. Daarnaast bestaan plannen om Long Island te ontwikkelen tot een commercieel en toeristisch centrum. Volgens beide regeringen zal de brug een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding tussen Zuid-Amerikaanse en Caribische landen, de handelsstromen stimuleren en nieuwe toeristische mogelijkheden creëren.