HANTAVIRUS IS GEEN ZIEKTE VAN WEIL

In tijden waarin informatie zich razendsnel verspreidt, is het des te belangrijker om feiten scherp te houden, zeker als het gaat om de volksgezondheid. Toch worden infectieziekten nog vaak met elkaar verward, wat kan leiden tot onnodige angst of juist onderschatting van risico’s. Een goed voorbeeld daarvan is de verwarring tussen het hantavirus en de ziekte van Weil. Beide ziekten worden in verband gebracht met knaagdieren, maar daar houdt de overeenkomst grotendeels op. Het hantavirus is een virale infectie die wordt overgedragen via besmette knaagdieren, vooral muizen en ratten. Mensen lopen het virus meestal op door het inademen van stofdeeltjes waarin het virus aanwezig is, bijvoorbeeld in afgesloten of slecht geventileerde ruimtes waar knaagdieren hebben geleefd. De ziekte kan uiteenlopen van milde, griepachtige klachten tot ernstige complicaties zoals longproblemen of nierschade, afhankelijk van het type virus.

De ziekte van Weil daarentegen is geen virale, maar een bacteriële infectie. Het gaat om een ernstige vorm van leptospirose, die wordt veroorzaakt door leptospirenbacteriën. Deze bacterie verspreidt zich via urine van besmette dieren, vaak ratten, en komt terecht in water of modder. Besmetting gebeurt meestal via wondjes in de huid of via slijmvliezen, bijvoorbeeld bij contact met vervuild water. De gevolgen kunnen ernstig zijn, met hoge koorts, geelzucht, nierfalen en soms bloedingen.

Hoewel beide aandoeningen dus een link hebben met knaagdieren, gaat het om totaal verschillende ziekteverwekkers, overdrachtsroutes en ziektebeelden. Dat onderscheid is niet alleen medisch relevant, maar ook cruciaal in de communicatie naar het publiek toe. Verkeerde vergelijkingen kunnen leiden tot misverstanden over besmettingsrisico’s en preventie. In Suriname kampen we de afgelopen dagen bovendien met ernstige wateroverlast als gevolg van aanhoudende en hevige regenval. Zulke omstandigheden vergroten de volksgezondheidsrisico’s, omdat ziekten zich sneller kunnen verspreiden in overstroomde gebieden.

Ook neemt het aantal muskieten toe, omdat stilstaand water ideale broedplaatsen creëert. Waar water blijft staan, ontstaan nieuwe broedplekken, wat het risico op muskietenoverdraagbare ziekten verder verhoogt. Juist in zulke situaties wordt het belang van juiste informatie nog groter. In een tijd waarin sociale media zich vaak sneller verspreiden dan medische correcties, ligt er een verantwoordelijkheid bij de media, gezondheidsinstanties en het publiek om nauwkeurig te blijven. Het hantavirus is geen ziekte van Weil en dat onderscheid mag niet verloren gaan in de bredere discussie over infectieziekten en volksgezondheid.