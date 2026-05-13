WATEROVERLAST ELK JAAR EEN PROBLEEM

Elk jaar lijkt het wel hetzelfde liedje net een gebroken cassetteband. “De aanhoudende regen van de afgelopen dagen heeft in meerdere delen van het land opnieuw geleid tot ernstige wateroverlast. Straten, woonwijken en erven staan op verschillende plaatsen onder water, terwijl de bereikbaarheid in delen van Paramaribo, Para en Commewijne, sterk is verslechterd. Ook scholen hebben in sommige gebieden hun deuren moeten sluiten als gevolg van de situatie. De beelden van ondergelopen wegen en woningen, met name in Paramaribo-Noord en Paramaribo-Zuid, waar het water zich op meerdere plaatsen heeft opgehoopt, spreken voor zich”. Nogmaals, elk jaar weer!

Ook essentiële voorzieningen ondervinden hinder. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) meldde afgelopen maandag dat de hoofdingang tijdelijk niet bruikbaar is en dat bezoekers en patiënten via alternatieve ingangen, het terrein moeten betreden. Ondertussen vernamen wij dat de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) werkzaamheden uitvoert aan het pompgemaal bij de Boomskreek, nadat technische problemen en uitgevallen pompen de afwatering, hebben verstoord. Daardoor kon op meerdere locaties het overtollige water onvoldoende worden afgevoerd. Wat zich op zondag 10 mei heeft afgespeeld, is geen incident maar een terugkerend fenomeen dat telkens opnieuw zichtbaar wordt, zodra de regen intensiever wordt. Elk jaar opnieuw legt dit bloot, hoe kwetsbaar het systeem is: de staat van onderhoud van pompgemalen, de werking van afwateringssystemen en vooral de vraag of er überhaupt sprake is van een structurele aanpak van waterbeheer.

In die context groeit in de samenleving een gevoel van herkenning én frustratie. Niet omdat wateroverlast nieuw is, maar omdat de belofte om het probleem duurzaam aan te pakken al jaren meegaat, ongeacht welke regering aan de macht is. De discussie verschuift daarmee steeds minder naar wie het probleem benoemt, en steeds meer naar wie het daadwerkelijk oplost. Burgers herinneren zich nog levendig de scherpe toon waarmee in het verleden werd gewezen op falend waterbeheer en achterstallig onderhoud. Vandaag ligt die verantwoordelijkheid bij dezelfde bestuurders, die toen kritisch waren. Dat maakt de huidige situatie extra beladen, omdat verwachtingen en realiteit dichter op elkaar zijn komen te liggen. De kernvraag die nu opnieuw op tafel ligt, is niet politiek van aard maar praktisch: waarom blijft het water telkens terugkeren in dezelfde gebieden, ondanks jaren van beleid, plannen en beloften? Uiteindelijk wordt bestuur niet beoordeeld op wat er wordt gezegd wanneer het droog is, maar op wat er overeind blijft wanneer de regen valt.

De wateroverlast is immers geen nieuw probleem. In verschillende districten kampen bewoners al jarenlang met structurele overstromingen. Dat betekent dat de oorzaak niet bij de regen ligt, maar bij het uitblijven van een consistente en doordachte aanpak. Wanneer een minister anno 2026 nog moet vragen naar een overzicht van de grootste knelpunten, zegt dat veel over hoe gefragmenteerd en reactief, het systeem functioneert.

Suriname handelt te vaak pas wanneer de situatie escaleert. Dat is geen beleid, maar symptoombestrijding. In een laaggelegen land met een tropisch klimaat is wateroverlast geen verrassing, maar een voorspelbaar risico dat vraagt om langetermijnplanning, preventief onderhoud en investeringen die verder reiken dan de volgende begrotingscyclus.

De vraag is daarom niet of er opnieuw een actieplan komt, maar of dit het moment wordt waarop de aanpak werkelijk verandert. Worden middelen vrijgemaakt, verantwoordelijkheden helder vastgelegd en resultaten meetbaar gemaakt? Of blijft het bij beleidsvoornemens terwijl de volgende regenbui zich alweer aandient? Voor de mensen die telkens opnieuw schade lijden wanneer straten onder water lopen, is de realiteit intussen hard. Niet alleen de infrastructuur wordt op de proef gesteld, maar ook het vertrouwen in de overheid. En dat vertrouwen staat inmiddels net zo onder druk als de afwateringssystemen zelf.