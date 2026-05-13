Problemen bij pompgemaal en falend sluisbeheer vergroten wateroverlast

De wateroverlast in verschillende delen van het land houdt aan, terwijl technische problemen bij het pompgemaal aan de Boomskreek en een vertraagde opening van een sluisdeur in Clevia de afwatering bemoeilijken.

De redactie vernam dat het ministerie van Openbare Werken (OW) sinds maandag 11 mei werkt aan een oplossing voor problemen met een van de pompen bij het gemaal. Nadat een transformator was geplaatst, werden de pompen opnieuw opgestart. Kort daarna ontstond echter een storing bij één van de pompen. Beide installaties werden vervolgens tijdelijk uitgeschakeld in een poging het probleem te verhelpen, maar zonder succes. Momenteel draait het gemaal noodgedwongen op slechts één pomp. Daarnaast is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) gisteren begonnen met werkzaamheden aan de transformator bij het pompgemaal. Deze ingreep, die naar verwachting ongeveer 2,5 uur in beslag zou nemen, is noodzakelijk om de werking van het systeem volledig te herstellen. Door het uitvallen van twee pompgemalen kon op meerdere locaties niet optimaal worden gepompt, waardoor regenwater bleef staan. De binnenstad lijkt volgens de eerste meldingen grotendeels gespaard te zijn gebleven van ernstige wateroverlast, omdat de gemalen daar operationeel bleven.

In de wijk Clevia zagen buurtbewoners zich sinds maandag genoodzaakt zelf in te grijpen toen een sluisdeur niet tijdig werd geopend. Volgens bewoners was de sluiswachter niet aanwezig op het moment dat de waterstand in de rivier laag genoeg was om het overtollige water af te voeren. Hierdoor gingen kostbare uren verloren en bleef het water in de woonwijk stijgen. Uiteindelijk besloten bewoners zelf de sluisdeur open te maken om verdere overstromingen te voorkomen.