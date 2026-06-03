Drie Surinamers aangeklaagd op Barbados wegens cocaïnehandel

Drie Surinaamse staatsburgers zijn op Barbados aangeklaagd voor meerdere drugsgerelateerde feiten na een operatie van de Narcotics Unit van de Barbados Police Service. Het gaat om de 33-jarige Farino Revelino Bergmans, de 41-jarige Celita Saskia Aloewanai en de 21-jarige Kylie Bretni Banga. Zij worden beschuldigd van het bezit van cocaïne, het voornemen om de drugs te verhandelen, drugshandel en de invoer van verdovende middelen. De vermeende feiten zouden op 23 mei 2026 hebben plaatsgevonden.

Volgens de politie werd Bergmans aangehouden met ongeveer 1,2 kilogram vermoedelijke cocaïne. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ongeveer 60.000 Barbados dollar.

Hij verscheen zaterdag voor magistraat Alison Burke bij de District ‘A’ Traffic Court. De aanklachten werden aan hem voorgelezen, maar hij mocht nog geen pleidooi indienen. Bergmans werd in voorlopige hechtenis geplaatst in de Doddsgevangenis en moet op 4 juni opnieuw voor de rechter verschijnen. Ook Aloewanai en Banga worden in verband gebracht met de zaak. Aloewanai zou in het bezit zijn geweest van ongeveer 1,1 kilogram cocaïne met een geschatte straatwaarde van 55.000 Barbados dollar. Banga wordt ervan verdacht circa 1 kilogram cocaïne bij zich te hebben gehad, met een geschatte waarde van 50.000 Barbados dollar. De Barbados Police Service heeft de zaak verder in onderzoek.

(Bron: Barbadostoday.bb)