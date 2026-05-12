Zorgverlening Academisch Ziekenhuis Paramaribo verkeert in precaire toestand

Jerrel Pawiroredjo, NPS- ondervoorzitter tevens oogarts, heeft zijn bezorgdheid geuit over de precaire toestand van de zorgverlening in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Vooral de situatie binnen de oogzorg noemde hij zorgwekkend, nu patiënten met een netvliesloslating al ruim een maand, niet behandeld kunnen worden door defecte apparatuur en achterstallig onderhoud.

Volgens Pawiroredjo zijn essentiële apparaten uitgevallen, waardoor acute oogzorg voor bepaalde patiënten momenteel, niet gegarandeerd kan worden. “Mensen met een netvliesloslating kunnen niet geholpen worden. Dat komt omdat de apparatuur uitgevallen is”, aldus Pawiroredjo. De oorzaak ligt volgens hem grotendeels bij het uitblijven van tijdig onderhoud, doordat het ziekenhuis onvoldoende financiële middelen heeft om onderhoudscontracten te betalen. De gevolgen voor patiënten kunnen ernstig zijn. Pawiroredjo waarschuwde dat mensen die niet snel behandeld worden, blijvende gezondheidsschade kunnen oplopen. “Als het te lang duurt en je kan niet zelf betalen om naar het buitenland te gaan, word je blind aan het aangedane oog”. Vanuit de verantwoordelijkheid van de vakgroep oogheelkunde, vindt hij het noodzakelijk de samenleving hierover te informeren. Patiënten die over voldoende financiële middelen beschikken, zoeken inmiddels medische hulp in het buitenland. Voor velen is dat echter geen optie, omdat dergelijke operaties, zeer kostbaar zijn.

Daardoor blijven veel mensen volledig afhankelijk van de zorg in Suriname. Hoewel het ziekenhuis volgens Pawiroredjo probeert om oplossingen te vinden en onderhoudscontracten alsnog betaald te krijgen, verloopt dat proces moeizaam.

Hij wees niet alleen op het tekort aan financiële middelen, maar ook op institutionele zwaktes binnen het ziekenhuis. “We zitten met de situatie en dat is een probleem als we patiënten niet kunnen helpen”, aldus Pawiroredjo. Pawiroredjo stelde dat de problemen binnen het AZP zich niet beperken tot de oogheelkunde.

Hij verweest naar eerdere problemen binnen de urologie, en benadrukte dat vrijwel elke discipline dagelijks met tekorten kampt. “De zorgverlening in het ziekenhuis is precair”, aldus Pawiroredjo. Volgens hem worden veel problemen niet altijd bekend gemaakt, mede door vermoeidheid binnen de zorgsector. Pawiroredjo zegt te hebben vernomen dat de regering recent extra middelen heeft vrijgemaakt voor het AZP. Hij noemde dat een positieve ontwikkeling, maar weet niet precies, hoe het geld besteed wordt. Wel hoopt hij dat een deel van die middelen ingezet kan worden om de acute problemen binnen de oogzorg op te lossen. Hoewel hij niet onnodig alarmistisch wil overkomen, vindt Pawiroredjo dat de huidige situatie, niet langer genegeerd kan worden. “Niet voor elk probleem gaan we tamtam maken, maar in dit geval kunnen mensen permanente schade oplopen. Dan moeten we wel aan de bel trekken”, aldus Pawiroredjo.