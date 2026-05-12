Overheid geeft meer geld uit aan afvalophaal dan aan onderwijs

‘Suriname kan oliekans verspelen door zwak bestuur’

Tijdens de strategische VSB-dialoogsessie “Suriname 2050 – Governance voor de volgende generatie” hebben panelleden scherpe kritiek geuit op de bestuurlijke cultuur in Suriname. Onder leiding van moderator Kamlesh Ganesh gingen Sharda Ganga, Antoon Karg, Daniela Herkul en Winston Ramautarsing in op de structurele problemen die volgens hen dringend aangepakt moeten worden om de verwachte olie-inkomsten verantwoord te kunnen beheren. Antoon Karg benadrukte dat besluitvorming niet mag worden gestuurd door partijpolitieke belangen, maar door rechtvaardigheid en het algemeen belang. Hij verwees naar de transparante procedures binnen banken en verzekeraars bij herbenoemingen als voorbeeld voor staatsbedrijven en andere publieke instellingen.

Ook pleitte hij voor meer verantwoordelijkheid binnen De Nationale Assemblée. Volgens Karg zouden parlementariërs die door afwezigheid bijdragen aan het niet behalen van het quorum financieel gesanctioneerd moeten worden. “Daar moeten wij als samenleving om vragen,” stelde hij. Sharda Ganga schetste een politieke werkelijkheid waarin verkiezingswinst vaak leidt tot vrijwel volledige controle over staatsinstituties, zonder voldoende checks and balances.

Zij stelde daarbij de fundamentele vraag wat er gebeurt als de noodzakelijke politieke wil voor hervorming ontbreekt. Volgens Ganga rust daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid op het bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk druk uit te oefenen op beleidsmakers. Daarnaast waarschuwde zij voor een bredere cultuur van normvervaging, die volgens haar diep in de samenleving is doorgedrongen. Daniela Herkul legde de nadruk op transparantie en consequentie in hervormingen. Zij pleitte voor openbare benoemingsprocedures, duidelijke profiel-schetsen, publicatie van jaarcijfers van staatsbedrijven en inzichtelijke kostenstructuren. Zonder transparantie kan volgens haar geen vertrouwen ontstaan tussen overheid en samenleving. Winston Ramautarsing richtte zich vooral op de economische risico’s van de naderende olie-inkomsten. Hij waar-schuwde voor de schok die een plotselinge stijging van staatsinkomsten vanaf 2028 kan veroorzaken. “Van nul naar honderd in korte tijd – dat is een shock,” stelde hij.

Ramautarsing onderstreepte het belang van het Spaar- en Stabilisatiefonds en pleitte voor een begrotingsmodel dat gebaseerd is op de economie zonder olie-inkomsten. Daarnaast stelde hij dat Suriname kritischer moet kijken naar zijn uitgavenprioriteiten. “Als we meer geld uitgeven aan afvalophaling dan aan onderwijs, dan klopt er iets niet in onze afwegingen,” aldus Ramautarsing. De paneldiscussie maakte duidelijk dat goed bestuur, transparantie en politieke moed cruciaal zullen zijn om te voorkomen dat de verwachte olierijkdom verandert in een gemiste kans voor Suriname.