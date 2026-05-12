Ex-directeur in vrijheid gesteld, strafzaak MCP nog niet beëindigd

In de strafzaak rond De Melkcentrale N.V. (MCP) is de voormalige directeur , D.S. vandaag in vrijheid gesteld. De vrijlating volgt nadat het laatste bevel tot bewaring, verleend door de Rechter-Commissaris (RC), is verstreken.

De voormalige directeur werd eerder samen met de onderdirecteur en de president-commissaris aangehouden, in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar vermeende onregelmatigheden binnen het bedrijf. De drie verdachten worden onder meer verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en overtreding van de Anti-Corruptiewet. De invrijheidstelling betekent niet dat de strafzaak is beëindigd. De voormalige directeur blijft verdachte in het onderzoek. Het gerechtelijk vooronderzoek (GVO), onder leiding van de Rechter-Commissaris, wordt voortgezet, en richt zich op het verder vaststellen van de feiten en de mogelijke betrokkenheid van de drie verdachten. Pas na afronding en sluiting van het vooronderzoek door de RC, kan worden besloten tot dagvaarding van de verdachten.