MBA-thesis legt knelpunten in verkeersveiligheid Suriname bloot

Met de officiële overhandiging van zijn MBA-thesis aan de minister van Justitie en Politie, mr. Harish Monorath, heeft Purcy Landveld een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale debat over verkeersveiligheid in Suriname. Op 4 mei 2026 studeerde hij succesvol af met het onderzoek getiteld: ‘Strategisch Management van Verkeersveiligheidsbeleid in Suriname: een bestuurlijke en organisatorische analyse van capaciteitsopbouw en beleidsinterventies (2015–2024)’. Het onderzoek richt zich op de vraag, hoe strategisch management, institutionele versterking en beleidsinterventies kunnen bijdragen aan duurzame verbetering van de verkeersveiligheid in Suriname. Volgens Landveld laat de periode 2015–2024 een zorgwekkende stijging zien van verkeersincidenten en verkeersdoden, terwijl bestaande beleidsplannen slechts beperkt tot uitvoering zijn gekomen.

In de thesis wordt geconcludeerd dat de belangrijkste knelpunten liggen bij zwakke institutionele coördinatie, onvoldoende handhaving, versnipperde beleidsinterventies en een gebrek aan structurele capaciteitsopbouw. Hierdoor ontstaat een kloof tussen beleidsformulering en daadwerkelijke uitvoering. De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn aanzienlijk: hoge medische kosten, productiviteitsverlies, druk op de gezondheidszorg en blijvende verkeersslachtoffers. Het onderzoek benadert verkeersveiligheid niet uitsluitend als een technisch of gedragsmatig vraagstuk, maar vooral als een structureel governance en beleidsprobleem. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de internationaal erkende Safe System Approach en het 5E-model als theoretisch en praktisch beleidskader. De Safe System Approach gaat uit van het principe dat menselijke fouten onvermijdelijk zijn, maar dat het verkeerssysteem zodanig moet worden ingericht, dat fouten niet leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Daarnaast wordt in het onderzoek het 5E-model toegepast, bestaande uit: Education, Enforcement, Engineering, Encouragement, en Evaluation.

Volgens Landveld kan verkeersveiligheid alleen duurzaam worden verbeterd wanneer beleidsvorming, handhaving, infrastructuur, educatie en maatschappelijke bewustwording integraal met elkaar worden verbonden.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft de institutionele inrichting van verkeersveiligheid in Suriname. Daarbij wordt gesteld dat verschillende actoren waaronder het Verkeersveiligheidsinstituut, het Korps Politie Suriname, Openbare Werken, en Regionale Ontwikkeling, gezondheidsinstanties en maatschappelijke organisaties, weliswaar hetzelfde doel nastreven, maar dat structurele afstemming en centrale regie grotendeels ontbreken.

Daarnaast pleit Landveld voor:

versterkte handhaving (digitale handhaving via camera’s),

intensieve bewustwordingscampagnes,

integratie van verkeerseducatie in het onderwijs,

betere samenwerking tussen publieke en private actoren,

versterkte regelgeving en aangepast curriculum voor rijscholen,

en een nationaal digitaal dataplatform voor verkeersveiligheid.

De aanbevelingen zijn uitgewerkt in een gefaseerde strategie voor de korte, middellange en lange termijn. Op lange termijn wordt ingezet op volledige implementatie van de Safe System Approach, slimme verkeerssystemen, digitale handhaving en institutionele verankering van verkeersveiligheidsbeleid. Met deze MBA-thesis levert Landveld niet alleen een academische bijdrage, maar ook een praktisch beleidskader voor duurzame verkeersveiligheid in Suriname. De overhandiging van het onderzoek aan de minister van Justitie en Politie, markeert daarmee een belangrijke stap richting versterkte institutionele samenwerking, beleidsontwikkeling en maatschappelijke bewustwording op het gebied van verkeersveiligheid.