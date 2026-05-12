Ministerie TCT onderzoekt verzelfstandiging luchtverkeersleiding

Raymond Landveld, minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), zei woensdag jongstleden in de vergadering van de Raad van Ministers, dat de mogelijke verzelfstandiging van de luchtverkeersleiding, moet bijdragen aan het structureel oplossen van problemen binnen de sector. Daarbij wordt onder meer onderzocht, de scheve loonstructuur en de verouderde of defecte apparatuur, waarmee de dienst kampt. Volgens de minister zijn inmiddels vier consultantbureaus aangetrokken om te onderzoeken, of verzelfstandiging een verstandig besluit is. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een project van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De resultaten worden binnen twee tot drie maanden verwacht.

Landveld benadrukte, dat het de bedoeling is dat de luchtverkeersleiding financieel zelfstandiger en efficiënter gaat functioneren. “Als we diversifiëren, moet de dienstverlening financieel zelfvoorzienend kunnen blijven. En die duidelijkheid willen we hebben”, aldus Landveld.

De minister zei dat Suriname jaarlijks naar schatting meer dan SRD 100 miljoen ontvangt van vliegtuigen die gebruikmaken van het Surinaamse luchtruim. Momenteel vloeien deze inkomsten rechtstreeks naar het ministerie van Financiën. Wanneer de luchtverkeersleiding middelen nodig heeft voor bijvoorbeeld apparatuur of operationele kosten, moet daarvoor een aanvraag worden ingediend bij de overheid.

“Nu gaat alles naar Financiën. Als de luchtverkeersleiders geld nodig hebben, moeten ze vragen: mogen we een stoel kopen, een telefoon aanschaffen of andere zaken regelen”, aldus Landveld.

Bij een eventuele verzelfstandiging zouden de inkomsten rechtstreeks terecht komen bij een op te richten naamloze vennootschap. Die organisatie zou vervolgens zelf verantwoordelijk worden voor de bedrijfsvoering, terwijl zij wel verantwoording moet blijven afleggen aan de staat.

Volgens Landveld moet het nieuwe model voorkomen, dat de overheid extra subsidies moet verstrekken aan de luchtverkeersleiding. “Dat komt uiteindelijk weer terecht bij de bevolking. Dat vinden we niet prettig”, aldus Landveld. Daarnaast wordt binnen het onderzoek ook gekeken naar de loonstructuur, functieomschrijvingen en andere organisatorische knelpunten. De minister verwacht dat de voorgestelde hervormingen kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen binnen de luchtvaartsector.

Landveld verwees daarbij naar staatsbedrijven zoals Staatsolie en Telesur, die als zelfstandige organisaties opereren en bij winst dividend uitkeren aan de overheid. Volgens hem zou een vergelijkbaar model ook voor de luchtverkeersleiding mogelijk kunnen zijn.