Ruï Wang: ‘Brandweer heeft een groot tekort aan middelen’

Assembleelid Ruï Wang van de VHP-fractie, pleitte bij de behandeling van de wjiziging van de ontwerpwet over de Wet Brandweer Suriname in De Nationale Assemblee, dat bandweerlieden de nodige middelen moeten krijgen om het werk te kunnen verrichten. “Brandweerlieden werken onder omstandigheden, die voor hen niet acceptabel zijn”, aldus Wang. Hij zei dat er ook signalen komen uit de samenleving en de media, die aangeven, dat brandweerlieden een tekort hebben aan middelen, waaronder adequate kleding en schoeisel. Wang voegde toe, dat er bij het Korps Brandweer sprake is van een verouderd wagenpark. De parlementariër benadrukte, dat terwijl de brandweer in Suriname een groot tekort heeft aan middelen, de regering van verwacht dat zij levens redt. “Het is geen serieus beleid van de regering, maar dit is vragen om problemen”, aldus Wang die de aandacht van de regering vroeg voor de knelpunten bij de brandweer.

Wang zei dat er in de wijzigingen van de ontwerpwet, wordt gesproken over modernisering, hoewel de memorie van toelichting van de ontwerpwet, niet concreet is over de knelpunten en oplossingen. Wang stelde aan de regering de vraag, of zij een concreet plan heeft, die de problemen van het korps brandweer structureel moet oplossen. “Waar is het concrete plan? Een wet zonder uitvoering, is gewoon papier”, aldus Wang tijdens zijn spreekbeurt. Wang vroeg ook aan de regering, beleid uit te stippelen voor de brandpreventie. Het assembleelid merkte op, dat er in de wetswijziging, een afdeling brandpreventie is opgenomen, die wordt belast met taken als onderzoek, controle en advies. Hij zei dat er in de praktijk, niets te merken is aan de uitvoering van de brandpreventie. “Zien we de preventie terug in de praktijk, of willen we pas reageren, wanneer het te laat is”, aldus Wang.

Hij verduidelijkte, dat er in de wijziging is aangegeven dat de brandweer ook samen zal werken met andere instanties. Hij duidde op de term ‘sterke arm’ die gebruikt wordt in de wet voor de versterking en samenwerking van de brandweer met andere instanties, waaronder de districtscommissarissen en de politie. Wang plaatste kritische kanttekeningen bij dit onderdeel van de wetswijziging. “Werkt de samenwerking van de brandweer met andere instanties wel effectief? Als leegstaande panden worden bezet en als risico’s al bekend zijn, moet er eerder worden ingegrepen. Daarom zeg ik, brandweer en politie moeten hand in hand werken”, aldus Wang. Verder stelde Wang dat de brandweer in de wetswijziging een toezichthoudende rol zal vervullen. Volgens Wang is dit een goede ontwikkeling, want het betekent voor hem dat de brandweer niet alleen moet reageren, maar ook zal moeten controleren. Hij leverde kritiek op de regering en stelde dat de brandweer niet de capaciteit heeft voor de toezichthoudende taken in de wet. “Want toezicht zonder mensen, toezicht zonder middelen, toezicht zonder training, is geen toezicht”, aldus Wang.