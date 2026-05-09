Van governance tot drugscriminaliteit: VSB-dialoog legt structurele zwaktes bloot

Econoom Winston Ramautarsing heeft tijdens de strategische dialoogsessie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) die gehouden werd op donderdag 30 april jongstleden, scherpe kritiek geuit op de verwevenheid tussen politiek en het bedrijfsleven en het gebrek aan consequente naleving van regels in Suriname. Volgens Ramautarsing is het al sinds de periode vóór de onafhankelijkheid, een uitdaging dat politieke partijen invloed uitoefenen op economische beslissingen, waarbij volgens hem vaak sprake is van bevoordeling van “vriendjes, vriendinnetjes en sponsors”. Hij stelde dat deze praktijk in de loop der jaren niet is afgenomen, maar toegenomen.

Ramautarsing verwees naar zijn eigen ervaring bij het Planbureau en in de bankensector, waar hij betrokken was bij pogingen tot hervorming en privatisering van parastatale bedrijven. Volgens hem zijn deze hervormingen echter niet structureel doorgevoerd, waardoor de publieke sector eerder is gegroeid dan ingekrompen. Ramautarsingh benadrukte dat economische hervormingen noodzakelijk zijn, maar waarschuwde tegelijk voor een situatie waarin de politiek te veel bepaalt, wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Volgens hem moet er een duidelijke scheiding zijn tussen politieke besluitvorming en economische uitvoering.

Volgens Ramautarsing bestaan er wel voldoende regels en instituten, maar ontbreekt het vaak aan uitvoering en consequenties, wanneer regels worden overtreden: “Regels zijn er om uitgevoerd te worden, maar de vraag is: wie zorgt voor naleving en wie verbindt daar consequenties aan?” Hij benadrukte dat het versterken van instituten en het consequent toepassen van regels, essentieel is om een transparante bestuurscultuur op te bouwen. Daarbij waarschuwde hij dat dit vraagt om politieke moed en leiderschap. Volgens Ramautarsingh is het cruciaal dat Suriname nu keuzes maakt, die ook toekomstige generaties ten goede komen. ‘’Alleen door een cultuur van transparantie, verantwoordelijkheid en handhaving, kan worden voorkomen dat het systeem verder verzwakt’’, stelde hij.

Econoom en beleidsadviseur Karel Eckhorst schetste tijdens dezelfde bijeenkomst een brede hervormingsagenda die volgens hem noodzakelijk is om Suriname beter voor te bereiden op de verwachte inkomsten uit de olie- en gassector en de overgang naar een meer duur-zame economie. Hij benadrukte dat het land dringend moet investeren in het versterken van de zogenoemde absorptiecapaciteit van zowel de overheid als de private sector, zodat inkomsten uit niet-duurzame bronnen effectief worden omgezet in menselijk kapitaal, productieve investeringen en structurele economische groei.

Volgens Eckhorst ligt de kern van de uitdaging in het vermijden van kortetermijnbestedingen en het creëren van een robuust systeem waarin publieke financiën op duurzame wijze worden beheerd. Hij stelde dat inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen niet op zichzelf mogen staan, maar moeten worden ingezet als katalysator voor een bredere economische transformatie, met nadruk op onderwijs, institutionele versterking en ontwikkeling van ondernemerschap.

Daarnaast ging hij uitgebreid in op de noodzaak van sterkere instituties en betere governance. Eckhorst wees op recente hervormingsinitiatieven zoals de modernisering van de Belastingdienst, versterking van de Rekenkamer en de voorbereiding van anti-corruptiewetgeving, maar waarschuwde dat de uitvoering van beleid vaak achterblijft. Volgens hem blijft vooral aanbestedingstransparantie een kwetsbaar punt binnen het openbaar bestuur.

Jurist Antoon Karg wees op zowel structurele economische uitdagingen als nieuwe technologische ontwikkelingen die volgens hem, grote impact zullen hebben op Suriname. Karg zei dat hij zich grotendeels kan vinden in de analyse van econoom Karel Eckhorst over governance en institutionele versterking, maar voegde daaraan enkele aanvullende aandachtspunten toe, waaronder financiële technologie, artificiële intelligentie en de invloed van de drugscriminaliteit op de economie. Hij stond vooral stil bij de rol van Suriname in de internationale drugshandel en stelde dat het land, bewust of onbewust, een significante rol speelt in de doorvoer van cocaïne. “Als er een wereldkampioenschap bestond in cocaïne vervoeren, dan zouden wij structureel in de kwartfinales staan”, zei Karg. ‘’Deze illegale economie heeft een verstorende invloed op de formele economie en ondermijnt pogingen om integriteit en goed bestuur te versterken.’’ Hij waarschuwde dat zolang deze parallelle economie blijft bestaan, het moeilijk zal zijn om echte institutionele vooruitgang te boeken zonder de ‘hete brij’ daadwerkelijk aan te pakken.

Naast deze zorgpunten benadrukte Karg ook de impact van technologische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie en financiële technologie. Volgens hem zullen deze innovaties de economische structuur ingrijpend veranderen, maar bestaat het risico dat een groot deel van de bevolking niet mee kan komen door beperkingen in onderwijs en kennisniveau. Hij stelde dat zonder gerichte investeringen in menselijk kapitaal, een aanzienlijk deel van de samenleving aan de zijlijn dreigt te blijven staan in de toekomstige economie.