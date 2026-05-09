Caribische landen werken samen aan klimaatrobuuste steden

Hoge functionarissen op het gebied van huisvesting en stedelijke ontwikkeling uit zeven Caribische landen, hebben in Barbados een tweedaagse regionale workshop afgesloten met de presentatie van de zogenoemde ‘Bridgetown Technical Roadmap’. Dit document moet het komende jaar, richting geven aan gezamenlijke acties op het gebied van stedelijke klimaatweerbaarheid.

De bijeenkomst vond plaats in het VN-gebouw in Barbados en werd georganiseerd door het regionale kantoor van UN-Habitat in samenwerking met de regering van Barbados en het VN-subregionale team voor Barbados en de Oost-Cariben. Vertegenwoordigers uit Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad and Tobago namen deel. Ook klimaatexperts van het Klimaat-verdrag van de Verenigde Naties namen online deel.

De workshop leverde drie belangrijke documenten op: een gezamenlijke regionale eva-luatie van klimaatbeleid in stedelijke gebieden, de Bridgetown Technical Roadmap en een achtergrondrapport van het SURGe-programma voor het Caribisch gebied.

De Barbadiaanse minister van Huisvesting, Grondzaken en Onderhoud, Christopher Gibbs, benadrukte tijdens zijn openingsspeech, dat het tijd is om klimaatplannen om te zetten in concrete uitvoering. Volgens hem beschermen klimaatbeloften op zichzelf geen woningen of infrastructuur tegen de gevolgen van extreem weer. Hij verwees daarbij naar de recente orkaanseizoenen in de regio, waarbij slechte afwatering en gebrekkige infrastructuur de schade hebben vergroot. Volgens Gibbs moeten landen daarom niet alleen investeren in woningbouw, maar ook in duurzame infrastructuur en waterbeheer.

Daarnaast wees hij op de moeilijkheden waarmee veel inwoners kampen bij het verkrijgen van financiering voor een woning. De regering van Barbados werkt volgens hem, samen met het ministerie van Financiën aan nieuwe financieringsmodellen om de toegang tot betaalbare huisvesting te verbeteren.

VN-residentiecoördinator Simon Springett stelde dat wereldwijde steun voor klimaatactie steeds onzekerder wordt, maar benadrukte dat het Caribisch gebied zelf met oplossingen komt. Volgens hem speelt de regio internationaal een belangrijke rol in discussies over klimaatbeleid. Ook Elkin Velasquez Monsalve benadrukte dat de aanpak volledig door de deelnemende landen zelf wordt aangestuurd en afgestemd is op hun nationale prioriteiten.

Volgens SURGe-coördinator Luis Antonio Ramírez García, staat huisvesting centraal in de klimaatuitdaging van de regio. Hij wees erop dat woningen vaak het zwaarst worden getroffen door orkanen, overstromingen en de stijgende zeespiegel, waardoor gemeenschappen kwetsbaar raken.

Tijdens de eerste dag van de workshop stelden de deelnemende landen ook een gezamenlijke regionale nulmeting op, waarin in kaart wordt gebracht, hoe klimaatmaat-regelen momenteel zijn geïntegreerd in wo-ningbouw en stedelijke planning en welke obstakels nog bestaan voor klimaatrobuuste stedelijke ontwikkeling. De resultaten van de bijeenkomst zullen worden meegenomen naar het Wereld Stedelijk Forum (WUF13) in Baku en naar de klimaattop COP31. Daarmee markeert de workshop het begin van een nauwere technische samenwerking tussen UN-Habitat en Caribische landen rond stedelijke ontwikkeling en klimaatbestendigheid.