Protestactie bij Nieuw Koffiekamp na dood twee porknokkers

Op de kruising van Nieuw Koffiekamp en de Bronsweg, heeft woensdag jongstleden een protestactie plaatsgevonden waaraan ongeveer vijftig personen deelnamen. Aanleiding voor het protest is de dood van twee porknokkers in de mijn van Zijin/Rosebel Gold Mines het afgelopen weekend. Jerry Finisie, Manager Community Relations van het goudbedrijf zei tegenover ABC Nieuws, dat de actie ordelijk en onder begeleiding van de politie verliep. Na het protest werd een spoedvergadering belegd tussen vertegenwoordigers van het bedrijf, de kapiteins van Nieuw Koffiekamp, de districtscommissaris, politiefunctionarissen en vertegenwoordigers van de porknokkers. Tijdens het overleg werd gesproken over mogelijke verdienmodellen en alternatieven voor de groep goudzoekers. Finisie zei dat het bedrijf be- grijpt, dat de gemeenschap het gebied beschouwt als haar ‘achtertuin’ en erkende, dat veel bewoners historische banden hebben met de omgeving. Eveneens benadrukte hij, dat de huidige vorm van illegale goudwinning volgens het bedrijf, te gevaarlijk is.

“Wij begrijpen dat deze mensen hier wonen en dat hun ouders en grootouders uit dit gebied komen. Maar wanneer een activiteit levensgevaarlijk is, moet je je afvragen, of die op die manier kan doorgaan”, aldus Finisie.

Hij maakte tijdens het gesprek een vergelijking met andere risicovolle beroepen. Volgens hem zullen houthakkers geen bomen kappen op een plek, waar de kans op een dodelijk ongeval groot is, en zullen ervaren bootsmannen niet varen onder omstandigheden die te gevaarlijk zijn. Op dezelfde manier ziet het bedrijf de huidige situatie rond de goudwinning. Volgens Finisie wil Rosebel meewerken aan een duurzame oplossing waarbij de betrokken mannen op een menswaardige manier in hun levensonderhoud, kunnen voorzien. Daarbij wordt echter verwacht dat de overheid het voortouw neemt. “Wij willen bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze mannen, zodat zij op een humane manier, hun brood kunnen verdienen. Maar de overheid zal hierin het voortouw moeten nemen”, aldus Finisie. De districtscommissaris heeft volgens Finisie aangegeven, gesprekken te zullen voeren met verschillende instanties in Paramaribo om een bredere werkgroep samen te stellen die zich over het probleem zal buigen.

Ondanks de spanningen rondom de recente dodelijke incidenten, omschreef Finisie de gesprekken met de demonstranten als constructief. Volgens hem is er binnen de groep, bereidheid samen naar oplossingen te zoeken, die zowel veilig als duurzaam zijn.