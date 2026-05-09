India draagt fruitverwerkingsinstallatie over aan Suriname

Op donderdag 7 mei vond de officiële overdracht van de technische installatie van de fruitverwerkingslijn bij de Melkcentrale Paramaribo Agro N.V. plaats. De overdracht vond plaats tussen minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) en zijn Indiase ambtgenoot Subrahmanyam Jaishankar en minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Minister Bouva heeft zijn waardering uitgesproken voor dit initiatief. Hij benadrukte dat het project voortkomt uit de toezegging van India tijdens de CARICOM–India Ministeriële Vergadering in april 2023, om micro en kleine ondernemingen in de regio te ondersteunen met machines en technische assistentie. “Suriname maakte de strategische keuze om de fruitverwerkingsindustrie te ontwikkelen, met focus op markoesa, vanwege de kansen op economische versterking, nieuwe banen en bredere exportmogelijkheden”, benadrukte de minister.

Hij onderstreepte dat de installatie van de verwerkingslijn een belangrijke stap is, maar dat voor volledige operationele efficiëntie, nog een converter moet worden geïnstalleerd. Hij verzekerde dat Suriname volledig toegewijd is om dit proces af te ronden en de faciliteit duurzaam te operationaliseren. Het project creëert concrete kansen voor boeren, agro‑verwerkers en versterkt de positie van Suriname op regionale en internationale markten.

Minister Jaishankar plaatste het initiatief in de bredere context van de landbouwontwikkeling en partnerschap van India met Suriname en het mondiale Zuiden. “De landbouwontwikkeling van India is de afgelopen tien jaar niet alleen gericht op voedsel en economische zekerheid, maar ook op inclusieve groei”, benadrukte hij. Het markoesaproject illustreert volgens hem, hoe vriendschappen tastbaar verschil moeten maken in het dagelijks leven van mensen.

Jaishankar wees op de inzet van India om lokale ondernemingen en boeren te versterken door waardetoevoeging en kennisdeling. Daarbij gaf hij aan dat de samenwerking tussen Suriname en India zich kenmerkt door concrete projecten die direct bijdragen aan het verbeteren van het dagelijks leven van burgers tot kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven. Beide ministers spraken hun vertrouwen uit dat dit project een symbool is van de gedeelde ambitie om de bilaterale relatie verder te verdiepen en tastbare voordelen te realiseren voor toekomstige generaties.