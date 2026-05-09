VS bespreken steun aan Suriname bij aanpak chikungunya-uitbraak

De tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten in Suriname, Paul Watzlavick, heeft een ontmoeting gehad met de PAHO/WHO-vertegenwoordiger voor Suriname, Yafflo Ouattara, om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname op gezondheidsgebied te bespreken.

Tijdens het overleg stond de ondersteuning van de Surinaamse gezondheidssector centraal, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van de huidige uitbraak van chikungunya. Ook werd gesproken over bredere uitdagingen binnen de gezondheidszorg in Suriname.

Volgens de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordi-ging hechten de Verenigde Staten veel waarde aan de samenwerking met Suriname. Daarbij werd benadrukt dat de VS bereid zijn onder-steuning te bieden ter bevordering van de gezondheid, het welzijn en de welvaart van de Surinaamse bevolking.