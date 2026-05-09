Met de ingebruikname van een zonne-energiecentrale, beschikt Galibi nu 1×24 over stroom. President Jennifer Simons viel op donderdag 7 mei de eer te beurt om het systeem officieel te activeren. Dit gebeurde in het bijzijn van minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, districtscommissaris Marvin Vijent, parlementariërs, het lokale traditioneel gezag, en vertegenwoordigers van het CARICOM Development Fund en PowerChina. Het laatstgenoemde bedrijf heeft bij deze gelegenheid symbolisch vijf schooltassen overhandigd aan schoolkinderen. Op een later tijdstip zullen alle schoolgaanden van een schooltas worden voorzien. President Simons gaf de lokale gemeenschap mee, dat er met de komst van het zonne-energieproject, nu sprake is van energiezekerheid. Zij onderstreepte het belang van dit soort projecten voor onder andere het onderwijs en toerisme, als goede bron van inkomsten. Het staatshoofd richtte zich ook de schoolgaanden van het dorp: ‘’Jullie kunnen voortaan ’s avonds studeren, maar ook gebruik maken van bijvoorbeeld computers. Maak gebruik ervan, leer goed en wordt iets voor Galibi en voor de maatschappij in Suriname.” Zij riep de bewoners tevens op, goed met de faciliteiten om te gaan. “Als jullie dat doet, gaat dit voor vele jaren ervoor zorgen dat jullie stroom hebben zonder ede ati.”

Besparing

“Stroom 1×24 uur is een mensenrecht”, zo onderstreepte minister Abiamofo. Volgens de bewindsman zou een dieselgenerator de regering op jaarbasis SRD 8,5 miljoen kosten. “Nu doen wij het met zonne-energie. We hebben een bewuste keuze gemaakt en het is een enorme besparing voor de staatskas.” Aansluiting op het netwerk van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) was niet mogelijk en er is daarom gekozen voor het hybridesysteem. Mocht er onvoldoende elektriciteit door middel van zonne-energie beschikbaar zijn, dan fungeert een dieselgenerator als backup. De oude generator zal ingezet worden om de capaciteit van het waterstation te vergroten. Het gehele dorp kan dan van water worden voorzien.

Voordelen van 1×24 uur stroom

Districtscommissaris Marowijne Noordoost, Marvin Vijent, wees op de ongerepte stranden, diverse biodiversiteit en cultuur van Galibi. “Het Galibi Natuurreservaat is één van de belangrijkste broedplaatsen van zeeschildpadden in de regio.” Echter ontbrak er volgens de burgervader, 1×24 uur stroom. Vijent benadrukte dat er met de komst van de zonne-energiecentrale, een wereld van mogelijkheden voor de bevolking van Galibi opengaat. Hij doelde daarbij op betere gezondheid, educatie en economische groei. “Ik zeg met trots dat jullie met deze nieuwe ontwikkeling verder vooruitgaan”, aldus Vijent.

Doorbraak en versterking lokale bevolking

Parlementariër Ines Pané, tevens voorzitter van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in het parlement, herinnerde zich haar kinderjaren in Galibi, waarbij 1×24 uur elektriciteit en goede watervoorziening ontbraken. “Ik weet dat elektriciteit een luxe was. Dit project is van ons allemaal. Laten wij het koesteren en samen bouwen aan een betere toekomst voor de komende generatie”, drukte zij de lokale bevolking op het hart. Parlementariër Claudie Sabajo deed een speciaal verzoek aan president Simons om de training voor kippenteelt, die door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in het Langu-gebied zal worden verzorgd, ook naar Galibi te brengen. Verder vroeg zij ondersteuning voor de ontwikkeling van landbouw en toerisme