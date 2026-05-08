Surinamer betrokken bij drugsvangst van 30.000 kilo op Atlantische Oceaan

Een Surinamer behoort tot de 23 verdachten die zijn aangehouden bij een van de grootste cocaïnevangsten ooit op de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit documenten van de Spaanse justitie. Bij de operatie werd ongeveer 30.000 kilo cocaïne onderschept op een schip in internationale wateren nabij de Canarische Eilanden.

Naast de Surinamer worden ook vijf Nederlanders en zeventien Filipino’s verdacht in de zaak. De verdachten bevonden zich aan boord van het schip toen de Spaanse politiedienst Guardia Civil op 1 mei ingreep. Eerder werd nog gesproken over mogelijk meer dan 40.000 kilo cocaïne aan boord.

Volgens de Spaanse autoriteiten vertegenwoordigt de onderschepte partij een straatwaarde van ongeveer 812 miljoen euro. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, verklaarde eerder tegenover journalisten in Madrid, dat het gaat om “een van de grootste inbeslagnames, niet alleen nationaal maar ook internationaal”.

Het schip was onderweg van Sierra Leone naar Libië. Onderzoekers vermoeden dat de cocaïne onderweg met kleinere boten van boord zou worden gehaald om vervolgens Europa binnen te worden gesmokkeld. De Spaanse autoriteiten verwachten vandaag meer details over de zaak bekend te maken tijdens een persconferentie van minister Grande-Marlaska.