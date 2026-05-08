Politie bezorgd over toename vermissingen en risicogedrag onder jongeren

Het Korps Politie Suriname (KPS) luidt de noodklok over het groeiende aantal vermissingen, geweldsincidenten en zelfdodingen onder jongeren. Sinds januari zijn zesenvijftig personen als vermist geregistreerd, waarvan vijf personen nog steeds niet zijn teruggevonden.

Tijdens een persconferentie over de veiligheidssituatie in het land, hebben korpschef Melvin Pinas en leden van de politietop, uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen onder jongeren. Daarbij werd gewezen op een toename van probleemgedrag, geweld en suïcidegevallen binnen deze groep.

Ook een recent incident waarbij scholieren in uniform betrokken waren bij een vechtpartij waarvan de beelden op sociale media werden verspreid, baart de politie zorgen. In die zaak zijn vier jongeren aangehouden. Inspecteur Sharveen Koelfat, commandant van Regio Midden, verklaarde dat het merendeel van de vermissingen betrekking heeft op minderjarigen die weglopen van huis of spijbelen van school. Daarnaast raken volgens hem, ook jagers in het binnenland geregeld vermist. Hij benadrukte dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor ontvoeringen.

De zaak rond het vermiste tienermeisje trok extra aandacht, nadat de politie tijdens het onderzoek, zeven jongens en zes meisjes variërend in leeftijd van 14 tot 24 jaar, op een bepaalde locatie aantrof. Het korps wil over deze zaak geen verdere mededelingen doen, omdat het onderzoek nog loopt en er minderjarigen bij betrokken zijn.

Volgens commissaris Eshita Hunte, hoofd van de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit, vereist de zaak een zorgvuldige aanpak vanwege de betrokken minderjarigen en internationale afspraken waarmee Suriname rekening moet houden. De afdelingen Trafficking in Persons (TIP) en Jeugdzaken zijn inmiddels belast met het verdere onderzoek.