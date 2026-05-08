SLM vlucht vanuit Schiphol onderbroken na technisch mankement

De Surinam Airways-vlucht van Amsterdam naar Paramaribo is vandaag, 8 mei, kort na vertrek onderbroken. Het toestel keerde na het opstijgen terug naar luchthaven Schiphol vanwege een technische storing. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om vlucht PY993. Het toestel is veilig geland op Schiphol, waar passagiers verdere begeleiding en ondersteuning krijgen.

Surinam Airways liet weten dat de technische storing momenteel nader wordt onderzocht. De maatschappij benadrukt dat veiligheid te allen tijde de hoogste prioriteit heeft. Als gevolg van de situatie worden ook passagiers van vlucht PY994 vanuit Paramaribo naar Amsterdam gevraagd zich voorlopig niet naar de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven te begeven, totdat meer duidelijkheid bestaat over de aangepaste vertrektijden.