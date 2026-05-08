KPS blijft zich inzetten voor veiligheid van alle burgers

Het Korps Politie (KPS) heeft in de periode van 30 maart tot 3 mei 2026 landelijk 236 aanhoudingen verricht en 127 verdachten in verzekering gesteld. Het betreft verdachten van gewelds- en vermogensdelicten alsook overige acties van de politie. In deze periode zijn er 3 levensberovingen gemeld, 10 gewapende overvallen en 36 berovingen zonder vuurwapen. Verder zijn er 201 inbraken geregistreerd en 27 rijbewijzen ingevorderd. Overige cijfers in deze periode betreffen 12 suïcidegevallen en 6 verkeersdoden. De meeste overvallen en berovingen hebben zich voorgedaan in Regio Paramaribo en de meeste inbraken vonden plaats in de regio’s Paramaribo en Midden.

Ondanks de schaarse middelen en beperkingen, blijft het KPS zich inzetten om de veiligheid te waarborgen. Bovengenoemde resultaten zijn te danken aan de vastberadenheid van politiemedewerkers en de bijdrage van de samenleving en de inlichtingendiensten. Het KPS blijft zich inzetten voor de veiligheid van alle burgers en doet hierbij een beroep op de gemeenschap, verdachte situaties te blijven melden en samen te werken aan een veiliger Suriname.