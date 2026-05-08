Geen schotwonden bij overleden goudzoekers van Royal Hill

Vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname (KPS) zijn gisteren tijdens een persconferentie ingegaan op het incident bij Royal Hill, op de concessie van Zijin/Rosebel Goldmines in Brokopondo, waarbij afgelopen weekend, twee illegale goudzoekers om het leven zijn gekomen tijdens een politieactie.

De twee zogenoemde porknokkers zouden volgens eerdere berichten zijn overleden, nadat zij in een goudput waren gevallen. Rond de doodsoorzaak ontstond de afgelopen dagen veel onduidelijkheid. De politie had eerder in een verklaring aangegeven, dat reeds obductie was verricht op de lichamen. Het KPS verduidelijkte, dat er aanvankelijk slechts een lijkschouwing had plaatsgevonden, en dat het woord ‘obductie’ per abuis in de verklaring was opgenomen.

Het waarnemend hoofd van het Regio Bijstandsteam Midden, Sharveen Koelvat, beschikt over het rapport van de patholoog-anatoom. Uit het onderzoek is gebleken, dat bij beide slachtoffers geen schotwonden of ingeslagen projectielen zijn aangetroffen. Volgens het rapport is de doodsoorzaak vastgesteld als ernstig hoofdletsel en schedelfracturen als gevolg van een val van grote hoogte.

Bij een van de slachtoffers werd onder meer een breuk aan de voor- en middenschedelbasis vastgesteld, terwijl het tweede slachtoffer hersenoedeem en stomp trauma opliep door de val. De politie benadrukte, dat de staat Suriname een Memorandum van Overeenkomst heeft met Rosebel Goldmines, thans Zijin, waarbij de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid in het concessiegebied. Hiervoor is een speciale taskforce ingezet, bestaande uit vijftien politieagenten en vijftien militairen.

Volgens de politie opereert de taskforce dagelijks in het gebied om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen. Daarbij wordt regelmatig opgetreden tegen illegale goudzoekers, die actief zijn in de mijngebieden. De politie zei dat de groep goudzoekers niet uitsluitend afkomstig is uit Nieuw Koffiekamp, maar uit verschillende delen van het land, waaronder Marowijne, Klaaskreek, Sunny Point en de Nieuwweergevondenweg. Op basis van inlichtingen zouden deze personen kampen opzetten, nabij de mijnen om vervolgens, na explosiewerkzaamheden van het bedrijf, de mijnputten binnen te gaan op zoek naar goudhoudend materiaal.

Volgens het KPS ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. De goudzoekers zouden zich vaak dicht bij zwaar materieel bevinden, terwijl machineoperators vanuit de hoogte, nauwelijks zicht hebben op personen beneden in de mijnputten. Om veiligheidsredenen worden werkzaamheden dan stilgelegd en wordt de taskforce ingeschakeld. De politie verklaarde dat goudzoekers in veel gevallen vrijwillig vertrekken, wanneer de taskforce arriveert, maar dat sommigen weigeren gehoor te geven aan bevelen om het gebied te verlaten. In zulke gevallen grijpt de politie in.

Volgens de politie rennen goudzoekers soms weg en proberen zij via steile banken, uit de mijnputten te ontsnappen. Daarbij kunnen ongelukken gebeuren. Het KPS benadrukte dat politieagenten geen instructie hebben om personen over de steile banken te achtervolgen. De politie reageerde ook op videobeelden die circuleren op sociale media. Volgens het KPS worden bepaalde situaties online verkeerd voorgesteld, alsof er sprake zou zijn van een ‘oorlog’ tussen politie en goudzoekers. “De politie is er voor de algehele veiligheid van mensen en goederen, ook voor de veiligheid van de illegale goudzoekers”, aldus De politie. Daarnaast ontkende de politie geruchten, dat agenten goudhoudend materiaal uit de mijnen zouden meenemen. Volgens het KPS blijven aangetroffen stenen en materiaal achter in het concessiegebied. Alleen persoonlijke bezittingen van arrestanten, zoals telefoons, worden meegenomen naar het politiebureau. Het Openbaar Ministerie hanteert volgens de politie, een beleid waarbij aangehouden goudzoekers, de mogelijkheid hebben hun zaak buiten de rechter om, af te handelen. Bij een eerste overtreding geldt een boete van SRD 5.000, bij een tweede overtreding SRD 10.000 en bij een derde overtreding volgt dagvaarding voor de rechter. De politie benadrukte verder dat het gebruik van vuurwapens alleen is toegestaan in noodsituaties. Volgens de KPS wordt er niet standaard geschoten tijdens acties in de mijngebieden.