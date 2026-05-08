Melksector in zwaar weer

De Surinaamse melksector verkeert in zwaar weer. Uit recent overleg tussen minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), melkveehouders en de Melkcentrale Paramaribo (MCP) is gebleken, dat de melkproductie in de afgelopen vijf jaar, drastisch is teruggelopen. Waar voorheen ongeveer 1200 boeren gezamenlijk 6 tot 7 miljoen liter rauwe melk per jaar produceerden, zijn er momenteel nog slechts 126 actieve melkveehouders over, met een gezamenlijke productie van 3000 tot 4000 liter per dag.

Volgens woordvoerder Edmond Blufpand van de melkveehouders, is het huidige opkooptarief van SRD 25 per liter melk, niet langer rendabel. De stijgende kosten voor veevoer, brandstof en onderhoud, drukken zwaar op de sector. Hij wees erop dat eerdere verzoeken om aanpassing van de melkprijs, onbeantwoord zijn gebleven, terwijl ook de beloofde ondersteuning, zoals de import van fokstieren en kunstmatige inseminatie, onvoldoende van de grond is gekomen.

Minister Noersalim erkent dat de melkveehouderij zich in een kritieke fase bevindt. Volgens hem moet niet alleen gekeken worden naar de import van melkvee, maar ook naar structurele versterking van de sector. “De afdeling Kunstmatige Inseminatie, die volledig was ontmanteld, wordt opnieuw opgebouwd met apparatuur en trainingen. Ook de Staatsboerderij willen wij nieuw leven inblazen”, aldus de bewindsman.

Binnen de sector wordt intussen ook met belangstelling gekeken naar de positie van melkpoeder en de rol van de Melkcentrale Paramaribo. In de afgelopen periode is er veel discussie ontstaan over de afhankelijkheid van geïmporteerde melkpoeder en de vraag, hoe de afzet van MCP-producten, verbeterd kan worden.

Voorzitter Mukesh Ramlagan van de Veehoudersbond Suriname, stelt dat de focus volgens hem, jarenlang te veel heeft gelegen op melkpoeder in plaats van op de versterking van de lokale melkveestapel. “Als de import van melkvee eerder was gerealiseerd, zou Suriname vandaag mogelijk veel minder afhankelijk hoeven te zijn van melkpoeder”, aldus Ramlagan.

Ook landbouwdeskundige Dennis Panka benadrukt, dat duurzame productie alleen mogelijk is wanneer de gehele keten wordt versterkt. Volgens hem moeten melkveehouders, verwerkers en overheid gezamenlijk investeren in kwaliteitsverbetering, moderne koeling, transport en stabiele prijsafspraken. “De Melkcentrale speelt hierin een sleutelrol, omdat zij verantwoordelijk blijft voor de opkoop en verwerking van rauwe melk”, aldus Panka.

Tijdens het overleg zijn daarnaast voorstellen besproken voor de aanschaf van snelle testapparatuur, vervanging van verouderde aluminium melkbussen en de opzet van verzamelcentra. Ook wordt gekeken naar mogelijke financiering via het NOFA-fonds en naar uitbreiding van de sector door import van fokvee uit Brazilië.

De melkveehouders hopen dat de aangekondigde maatregelen op korte termijn zullen leiden tot herstel van de productie en een sterkere positie van de lokale zuivelsector.