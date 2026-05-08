Ebu Jones : “Ze hadden geen geld om de kazerne in Nickerie op te zetten”

NDP-parlementariër Ebu Jones heeft op dinsdag 5 mei in De Nationale Assemblee, kritische kanttekingen geplaatst bij de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Brandweer Suriname. Jones stelt dat de brandweerdiensten blusvoertuigen hebben, maar dat ze niet allemaal operationeel zijn. Hij stelde dat het probleem van de brandweer daarmee te maken heeft. Jones onthulde dat er in de periode 2024-2025, een aanbesteding voor de aankoop van voertuigen voor de brandweerdienst werd gedaan, waarbij een bedrag van bijkans 70.000 Amerikaanse dollars werd uitbesteed voor de aankoop van een bus voor de brandweer door de vorige regering.

Jones stelt dat het duidelijk zichtbaar werd, dat de bus in de goudvelden zou hebben gereden. Hij stelde dat er bauxiet in de machinekamer en in het onderstel van de wagen is ontdekt. Volgens Jones is het verbazingwekkend, dat voertuigen die waren aangeschaft voor de brandweerdiensten, waarbij er werd vermeld bij het bestek, dat het nieuwe voertuigen betroffen, maar in werkelijkheid is gebleken dat de voertuigen tweedehandse voertuigen waren, die thuis bij mensen in Suriname zouden zijn opgehaald. De parlementariër legde uit, dat de voertuigen vervolgens door de vorige re-gering aan de brandweer werden gegeven. “De brandweer is verschrikkelijk veel tekort gedaan”, aldus Jones. Hij stelde gebelgd te zijn en hij vroeg aan de regering casu quo de minister van Justitie en Politie, naar het onderzoek van het vraagstuk, dat hij onthulde in het parlement. Jones drong er bij de Justitie minister op aan, de verdwenen gelden van de aangekochte blusvoertuigen voor de brandweerdienst terug te vorderen, zodat de brandweer tenminste drie blusvoertuigen, kan aanschaffen.

“Het kan niet dat onze belastingcenten op een ontverantwoordelijke manier worden uitbesteed, waarbij het land genept wordt”, aldus Jones. Hij benadrukte in zijn pleidooi dat het belangrijk is dat brandweerlieden een goede uitrusting hebben. Jones zei ook dat sinds 2005, de brandweer een brandweerkazerne had in het district Wanica, die niet afgebouwd kon worden, vanwege het feit dat de toenmalige regering in die periode de aangetrokken aannemer, niet wilde betalen.

Hij haalde een ander voorbeeld aan waarbij hij stelde, dat er altijd van de brandweer-diensten wordt verwacht dat zij tijdig ter plekke aanwezig zijn, terwijl het district Nickerie nog niet is voorzien van een brandweerkazerne.

“Ze plaatsten de eerstesteenlegging van de brandweerkazerne in Nickerie na de verkiezingen van 2025, terwijl ze wisten dat zij geen geld hadden om de kazerne op te zetten”, aldus Jones over het beleid van de vorige regering ten opzichte van de brandweer.