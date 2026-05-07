Misiekaba roept samenleving op zich te laten testen op soa’s

Het Diakonessenhuis heeft gisteren onthuld, dat er een stijging is van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) onder jongeren van 15 tot 17 jaar. Dit veroorzaakt zorgen op binnen de samenleving.

De minister van Volksgezondheid, André Misiekaba, heeft gisteren bij de persconferentie van Raad van Ministers, een dringende oproep gedaan aan burgers, zich te laten testen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Volgens de bewindsman staat bewustwording centraal in een nationale campagne, die op 26 april van start is gegaan en nog loopt tot en met 15 mei.

De campagne richt zich vooral op voorlichting en het stimuleren van preventief gedrag onder jongeren. Misiekaba zei dat het ministerie via verschillende kanalen actief informatie verspreidt. “Met het oog op de kwestie van hiv en andere soa’s, zijn we op 26 april begonnen met een lanceringsevenement in het kader van onze campagne, om het publiek voor te lichten”, zei de minister.

In het kader van de campagne, zijn inmiddels veertig medewerkers en jongeren getraind om informatie te delen binnen de gemeenschap. Zij worden ingezet op straat, scholen en andere publieke locaties.

Daarnaast werkt het ministerie samen met influencers die via video’s en posters, de boodschap helpen verspreiden.

“Daarom vragen we jullie, ons te helpen de boodschap overal te verspreiden”, aldus Misiekaba. Hij benadrukte dat de aanpak breed wordt gedragen door verpleegkundigen, poliklinieken, artsen en specialisten. Ook sprak hij zijn waardering uit voor individuele artsen die op eigen initiatief bijdragen aan de bewustwordingscampagne.

Volgens de minister is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich vóór 15 mei laten testen om hun hiv-status te kennen. Op meerdere locaties in het land worden testen aangeboden. “We hebben tot 15 mei zoveel mogelijk tijd om mensen aan te moedigen zich te laten testen, zodat ze hun status kunnen kennen.”

Bijzondere aandacht gaat uit naar jongeren, omdat zij volgens de minister, vaak seksueel actief zijn. Eveneens benadrukte hij het belang van verantwoord gedrag. “Blijf zo mogelijk weg van seks, vooral als je een tiener bent. Maar wij kennen de realiteit”, aldus Misiekaba.

De minister deed de oproep aan jongeren die toch seksueel actief zijn, dit veilig te doen en zich regelmatig te laten testen. Hij wees erop dat de medische technologie tegenwoordig vergevorderd is en dat hiv met de juiste behandeling, beheersbaar kan worden gemaakt. “Er bestaat medicatie waardoor mensen niet ziek hoeven te worden en anderen niet hoeven te besmetten”, aldus Misiekaba.

De bewindsman riep tot slot de samenleving op, gebruik te maken van de testmogelijkheden en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en die van anderen.