Verdwenen goederen en druk op zorgsector centraal in RvM

Gisteren zijn tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM), meerdere bewindslieden, waaronder minister André Misiekaba en minister Raymond Landveld, ingegaan op actuele vraagstukken binnen hun beleidsgebieden.

Minister Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, maakte bekend dat goederen ter waarde van circa SRD 1 miljoen, die kort voor de verkiezingen aan het ministerie van Volksgezondheid zijn geschonken, spoorloos zijn verdwenen. Volgens hem was geen enkele interne afdeling op de hoogte van de locatie van de goederen. Een audit van de Inter-American Development Bank heeft bevestigd, dat de middelen wel waren geleverd, maar niet aanwezig zijn. Inmiddels is aangifte gedaan en loopt er een justitieel onderzoek. Twee medewerkers zijn reeds gehoord.

Daarnaast ging de minister in op de situatie binnen de gezondheidszorg. Hij wees op structurele problemen bij onder meer het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar er sprake is van verouderde apparatuur en capaciteitsproblemen. Er zijn projectvoorstellen ingediend, voor investeringen van meer dan SRD 100 miljoen, gericht op onder andere de spoedeisende hulp, de intensive care en de verpleegcapaciteit. De uitvoering hiervan hangt af van de goedkeuring door de financiële autoriteiten.

Ook werd aandacht besteed aan betalingsachterstanden bij buitenlandse ziekenhuizen, met name in Colombia, die opgelopen zijn in de tot tientallen miljoenen. Deze situa-tie belemmert de doorverwijzing van patiënten. De minister zei dat wordt gewerkt aan een gefaseerde aflossing en dat gezocht wordt naar oplossingen om acute gevallen toch te kunnen helpen.

Op het gebied van de volksgezondheid meldde Misiekaba verder, dat de piek van de chikungunya-plaag inmiddels achter de rug lijkt. Met behulp van donaties en aangekochte bestrijdingsmiddelen, wordt gewerkt aan gerichte en grootschalige bestrijding. Tevens is een nationaal fonds opgezet om de malaria-vrije status van Suriname te behouden, waarbij jaarlijks SRD 18 miljoen, zal worden gereserveerd.

Minister Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, ging in op de situatie rond luchtverkeersleiders. Hij benadrukte dat er wordt gewerkt aan structurele oplossingen, waarbij vooral looncorrecties en arbeidsvoorwaarden, onderwerp van gesprek zijn. Binnen een week wordt een concreet voorstel van de sector verwacht. Daarnaast wordt gekeken naar aanpassingen in de opleiding en instroom van nieuwe luchtverkeersleiders.

De Raad van Ministers werd ook gekenmerkt door vragen vanuit de media over transparantie en communicatie, met name richting het ministerie van Financiën. Daarbij werd aangedrongen op frequenter overleg met de pers, om onduidelijkheden en speculaties te voorkomen.

De bijeenkomst onderstreepte voorts de omvang van de uitdagingen binnen meerdere sectoren, waarbij zowel financiële beperkingen als structurele achterstanden een belangrijke rol speelt. De regering stelt dat gewerkt wordt aan oplossingen, maar erkent dat herstel tijd zal vergen.