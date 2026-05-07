Gezamenlijke aanpak nodig tegen wateroverlast na hevige regenval

Volgens het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) is er een gezamenlijke aanpak nodig om het aanhoudende probleem van wateroverlast na hevige regenval tot het verleden te doen behoren.

Het departement merkt op dat de huidige regens op verschillende locaties voor ondergelopen straten zorgen. Dit leidt tot begrijpelijke frustratie en kan in sommige gevallen ook onveilige situaties veroorzaken. Het ministerie onderkent deze problematiek en acht het belangrijk om enkele feiten te belichten.

In de afgelopen jaren zijn belangrijke kanalen niet altijd tijdig opgeschoond, ondanks dat hiervoor werkzaamheden waren aanbesteed. Dit heeft invloed gehad op de huidige waterafvoer. Tegelijkertijd is er sprake van steeds intensere regenbuien in korte tijd, waardoor zelfs goed functionerende afwateringssystemen de grote hoeveelheden water niet direct kunnen verwerken. Daarnaast is het openen van sluizen gebonden aan natuurlijke factoren, zoals het getij, en dit kan niet willekeurig plaatsvinden.

Naast deze omstandigheden speelt ook menselijk handelen een rol. Verstoppingen ontstaan regelmatig door zwerfvuil, zoals petflessen en huishoudelijk afval, die in goten en kanalen terechtkomen. Ook onvoldoende onderhoud van bermen, goten en percelen door bewoners belemmert de doorstroming van water.

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren en onderhouden van de infrastructuur. Tegelijkertijd vraagt deze situatie om realisme: niet alle knelpunten kunnen in één keer worden opgelost. Het ministerie doet daarom een beroep op de samenleving om ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de gevolgen van wateroverlast beperken en werken aan een duurzame oplossing. Samen houden we het water buiten de deur. Aldus het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.